Fabiola García denuncia que lleva meses siendo "perseguida, señalada y acosada" por la CIG: "No me van a detener"

SANTIAGO DE COMPOSTELA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha asegurado que lleva meses siendo "perseguida, señalada y acosada" tras denunciar el cartel "machista y sexista" contra su persona publicado por la Confederación Intersindical Galega (CIG).

Así lo ha señalado durante su intervención en la inauguración del IX Congreso Empresarial Acción e Implicación organizado por la Asociación Empresarias Galicia este martes en Vigo, donde la conselleira ha sido recibida por un grupo de sindicalistas a las puertas de la sede de Afundación.

"Llevo meses sufriendo las consecuencias de una viñeta machista y sexista contra mi persona y por el hecho de denunciarla, de denunciar a la CIG, a todos esos que nos acompañan hoy en la puerta de este auditorio, llevo mucho tiempo siendo perseguida, señalada y acosada. Ya les digo que no siento miedo. No me van a amilanar ni me van a detener", ha reivindicado García durante su discurso en el acto.

Todo ello en relación al cártel que la CIG publicó en el mes de febrero en el que reivindicaba más personal para residencias de mayores con un dibujo de una mujer sentada en un sofá, a modo de caricatura de Fabiola García, con un bolso de marca y que afirmaba que le "matan" las rebajas.

PRESUPUESTOS

Entre otros temas, la conselleira ha hablado del proyecto de presupuestos de la Xunta para 2026, subrayando que las cuentas presentadas este lunes reafirman el compromiso de su departamento de garantizar las "máximas oportunidades" para las mujeres trabajadoras y emprendedoras de Galicia.

Según ella, se destinarán casi 30 millones de euros a políticas de promoción de la igualdad, un 2% más, lo que permitirá reforzar las políticas del Ejecutivo gallego en ámbitos como la conciliación y la corresponsabilidad, "además de seguir favoreciendo el empleo femenino".

Tal como recoge la Xunta en un comunicado, Fabiola García ha abogado por seguir dando pasos hasta terminar con la brecha salarial y los estereotipos de género que aún persisten en el ámbito laboral.

Ella ha subrayado el papel "fundamental" de las mujeres en el ámbito empresarial, "donde su talento lidera empresas de todos los tamaños y sectores, además de aportar valor y competitividad al desarrollo económico y social de la Comunidad".