Fabiola García urge una reunión a Bustinduy y que inste a Sánchez a retirar el recurso que afecta a la dependencia

Archivo - La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, comparece en el pleno del Parlamento de Galicia. Foto de archivo. - XUNTA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Política Social, Fabiola García, ha enviado una carta al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, en la que le pide intervenir en el Consejo de Ministros para que el presidente, Pedro Sánchez, "reconsidere" la interposición del recurso que afecta a los cambios legales en dependencia impulsados por la Xunta y lo retire dadas las "catastróficas consecuencias" de la paralización normativa.

Además, le solicita formalmente mantener un encuentro "a la mayor brevedad posible" para debatir este asunto.

La misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, tiene fecha de este mismo miércoles cuando tanto el Boletín Oficial del Estado (BOE) como el Diario Oficial de Galicia (DOG) han publicado la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional (TC) de dicho recurso y la ratificación, en consecuencia, de la suspensión de los preceptos legales recurridos por el Ejecutivo central.

En concreto, el Gobierno de Sánchez ha decidido recurrir varios puntos de la ley de medidas fiscales y administrativas que acompañó a los Orzamentos de 2025 en dos artículos que introducían cambios relevantes en materia eólica (como la repotenciación) y también encaminados a vincular el grado de dependencia y discapacidad como vía para tratar de agilizar las prestaciones.

En su carta, Fabiola García recuerda que puso en marcha en enero de 2025 "un ambicioso plan de choque con el objetivo de aligerar al máximo la atención a la dependencia y a la discapacidad".

"En su primer año de aplicación, los resultados obtenidos han sido, como sabe, especialmente esperanzadores, algo que ha sido posible gracias a la puesta en marcha de una ambiciosa batería de medidas administrativas y a su correspondiente esfuerzo presupuestario por parte del Gobierno gallego", reivindica.

HOMOLOGACIÓN AUTOMÁTICA

García subraya que este plan "nació para atender a una justa demanda social y con una única misión: reducir la espera de los gallegos y gallegas a la hora de someterse a los procesos de valoración de la dependencia y la discapacidad". "No es una improvisación, sino una solución eficaz ante el problema de los innecesarios y redundantes trámites", defiende.

Dentro de este plan, agrega que se contempla la homologación automática de la discapacidad a las personas dependientes. "La impulsamos tras constatar su evidente y directa correlación, una evidencia de la que, me consta, también es conocedor y que proyecta trasladar a la normativa estatal en un futuro, cuestión que celebro", recalca la conselleira.

QUE INTERVENGA EN EL CONSEJO

Por ello, ante el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de España y que, tras su admisión a trámite por parte del TC, obliga a paralizar esta medida, García se dirige al ministro para trasladarle su "profunda preocupación" por las "catastróficas consecuencias que acarreará esta decisión".

"Teniendo en cuenta su gravedad, le solicito que, como titular del Ministerio de Derechos Sociales, intervenga en el Consejo de Ministros para que el presidente reconsidere la retirada de dicho recurso que tanto perjuicio está ocasionando y ocasionará a los gallegos y gallegas", pide la conselleira, quien también urgen una reunión "a la mayor brevedad posible para debatir este asunto".