Facenda asegura que la Xunta empezará este año a reducir endeudamiento neto

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, interviene en el pleno sobre el debate de totalidad del Proxecto de Lei de Orzamentos Xerais de Galicia para 2027 - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, ha asegurado que la Xunta empezará este año a reducir el endeudamiento neto en 60 millones de euros y que en 2027 lo bajará en otros 160 millones de euros, hasta situar la disminución, según sus datos, en 220 millones de euros.

Así lo ha indicado en su intervención en el pleno del Parlamento en el debate de totalidad de los presupuestos para 2027, donde ha reiterado que el Gobierno gallego convocará en 2027 las plazas de la oferta de empleo público del año 2026, publicada el pasado mes de mayo, con más de 1.200 plazas, y superará las 4.000 anunciadas para esta legislatura.

De las 1.200, más de 300 están ya incluidas en las convocatorias de 2026. En su comparecencia en comisión para presentar los presupuestos de su departamento, Corgos ya apuntó que "en lo que va de legislatura ya se convocaron más de 3.380 plazas y para 2027 se superarán las 4.000 que se prometieron para toda la legislatura".

En cuanto a la deuda, el conselleiro ha destacado este lunes que con este presupuesto Galicia "encadena siete años consecutivos de caída de la ratio deuda/PIB" y ha recordado que la previsión es cerrar 2027 en el entorno del 12,3%. El reto, ha resaltado, es "avanzar hacia el 10% de ratio deuda/PIB en 2030".

ALZA DE PRECIOS Y VIVIENDA

Por lo demás, en su discurso, el titular de Facenda ha subrayado que el objetivo de las cuentas para el año que viene es "potenciar" el crecimiento de la comunidad "protegiendo" a la ciudadanía de la actual situación de alza de precios.

Unos presupuestos que se elevan hasta los 15.158 millones y que, a diferencia de los anteriores, tienen recursos ordinarios en la "práctica totalidad".

En cuanto a las rebajas de impuestos, ha afirmado que buscan beneficiar "al conjunto de los gallegos", pero "principalmente" a las rentas medidas y bajas. Además de incorporar nuevas medidas de lo que la Xunta denomina "alivio fiscal", ha valorado que "se consolidan" las aprobadas en ejercicios anteriores.

Así, se ha referido a la bajada de 0,25 puntos en los cuatro primeros tramos del IRPF, que se hará retroactiva a este mismo 2026, que "permite reforzar la posición de Galicia entre las comunidades con mejor tratamiento fiscal para rentas medias y bajas", según sus cálculos.

En materia de vivienda, el conselleiro de Facenda ha destacado la rebaja en 0,3 puntos de la cuota del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados para los trámites notariales (del 1,5 al 1,2%), siempre que se trate de la primera vivienda; y la aprobación de una deducción del 100% para las operaciones formalizadas de vivienda protegida.

Tras el turno del responsable gallego ha llegado el de los grupos parlamentarios, que defienden las enmiendas a la totalidad que reclaman la devolución del proyecto de presupuestos.