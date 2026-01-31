Fallece Francisco García, el que fuera alcalde de uno de los bastiones del BNG, Allariz (Ourense), durante 18 años

Archivo - Anxo Quintana, exvicepresidente de la Xunta, se dejó fotografiar en la campaña de 2011 con Francisco García. En la foto, en la izquierda, Alfredo Suárez Canal, exconselleiro de Medio Rural en el bipartito. - EUROPA PRESS - Archivo

OURENSE, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Francisco García, el que fuera alcalde de Allariz (Ourense), uno de los bastiones del BNG en Galicia, durante 18 años --entre 2000 y 2018--, ha fallecido.

La propia líder del BNG, Ana Pontón, ha transmitido su pésame en redes sociales, al igual que otros compañeros y compañeras de militancia nacionalista de García, como la diputada y vicepresidenta segunda en el Parlamento, Montse Prado.

"Duele profundamente la muerte de Francisco García. Marcha un ejemplo de compromiso con Galicia, de generosidad y de humanidad. Es una de las personas que más admiré y de las que más aprendí en el BNG, siempre con su sonrisa y optimismo", apunta Pontón de quien, en su día, sucedió a Anxo Quintana, luego vicepresidente de la Xunta durante la etapa del bipartito dirigido por Emilio Pérez Touriño, en la Alcaldía de Allariz.

Pontón ha enfatizado, precisamente, que "su huella será imborrable" y "puede verse en su amado Allariz". "Todo mi cariño y apoyo a la familia, amistades y a todas las personas que hoy lo lloramos. Siempre en la memoria y en el corazón", ha zanjado.

Prado lamenta que la "peor de las noticias" llega desde Allariz, con el fallecimiento de Francisco García. "No tengo palabras para describir la tristura inmensa por la pérdida de un compañero leal y comprometido con Galicia y con los suyos fue un orgullo compartir militancia en el Bloque y en la UPG", expresa en su perfil en la red social 'X'.

"UNA DE LAS PERSONAS MÁS DESTACADAS DEL BNG"

Francisco García Suárez nació en Allariz en 1957 y era diplomado en Magisterio. Concejal de Allariz desde el año 1990, fue teniente de alcalde de Anxo Quintana desde que este ganó las elecciones locales en 1991 hasta el año 2000, cuando le sucedió como regidor.

Tras convertirse en alcalde, revalidó el cargo en todas las elecciones locales celebradas hasta que en 2018 presentó su dimisión como regidor y fue sustituido por su compañera de filas Cristina Cid. Además, en un amplio período de su mandato local, ejerció como vicepresidente segundo de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).

La líder del BNG, que este sábado tenía un acto en A Rúa (Ourense), además de su reconocimiento en redes sociales, ha realizado declaraciones para manifestar su "tristeza" por el fallecimiento de García, quien durante años, ha dicho, "fue alcalde de Allariz y una de las personas más destacadas del Bloque".

"Su ejemplo va a seguir siempre presente entre nosotros", ha dicho Pontón, antes de trasladar su pésame a su familia, amigos y también "a todos los vecinos y vecinas de Allariz que hoy lloran a quien fue un gran alcalde".

"Para mí fue un ejemplo de lo que es la militancia política, de lo que significa el servicio público y también del enorme y profundo amor que sentía por su país, por Galicia, por el que siempre trabajó. Desde luego, su ejemplo siempre estará en nosotros, y Francisco García en nuestro corazón", ha zanjado.