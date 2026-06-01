Fallece un hombre de 82 años en Carballo (A Coruña) tras sufrir un accidente con una desbrozadora

Europa Press Galicia
Publicado: lunes, 1 junio 2026 19:50
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   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Un hombre de 82 años ha fallecido este lunes en Carballo (A Coruña) tras sufrir un accidente mientras realizaba labores de desbroce.

   Según ha confirmado el 061 a Europa Press, se recibió una llamada en torno a las 12.30 horas de este lunes informando del suceso, de este modo, se envió una ambulancia de soporte vital básico medicalizada con el equipo sanitario de atención primaria y una ambulancia de soporte vital avanzado.

   Una vez en el lugar, se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque el hombre finalmente falleció.

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