Fallece un hombre en A Coruña y la Policía apunta a una muerte violenta

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

A CORUÑA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido este mediodía en A Coruña en lo que, en principio, se trata de una muerte violenta, según han trasladado fuentes oficiales de la Policía Nacional, que investiga lo sucedido. No obstante, por el momento no han trascendido detenciones.

En ese sentido, el 061 solicitó, a través del 112, la intervención de las fuerzas del orden por un supuesto apuñalamiento en Travesía dos Rosales, en base a la información de la central de emergencias. De este modo, hasta allí acudieron patrullas de la Policía Local y la Policía Nacional.

A primera hora de la tarde, la Policía Científica, la comisión judicial y el médico forense se dirigían al lugar para determinar las causas de lo sucedido. La operación permanece bajo secreto de actuaciones.