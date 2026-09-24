Fallece un hombre tras ser atropellado en Cee (A Coruña)

Europa Press Galicia
Publicado: jueves, 24 septiembre 2026 9:40
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   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Un hombre ha fallecido este jueves tras ser atropellado en la VG-1.4, a su paso por la parroquia de Toba, en el municipio coruñés de Cee. El accidente se produjo, aproximadamente, en el kilómentro 4 de la vía.

   Según ha informado el 112, un particular contactó con el servicio a las 7.45 horas para informar del atropello. Según indicaba, la víctima estaba tendida en la carretera y necesitaba asistencia sanitaria urgente.

   Así, desde el servicio se informó al 061, a los Bomberos de Cee, a la Guardia Civil de Tráfico y a los efectivos de Protección Civil.

   Al llegar al lugar de los hechos, el personal sanitario desplazado solo pudo confirmar el fallecimiento del hombre.

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