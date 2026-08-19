Fallece un hombre el Xinzo (Ourense) tras sufrir una caída con la bicicleta que manejaba

OURENSE 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido en la localidad ourensana de Xinzo de Limia tras sufrir una caída de la bicicleta que manejaba.

Según la información del CIAE 112-Galicia, el suceso ha ocurrido sobre las 21,00 horas de este martes. Fue un particular el que llamó a emergencias y contó que un hombre se había caído de una bici y estaba inconsciente.

Los hechos tuvieron lugar en el lugar de Manga de Arriba, en la parroquia de Lamas.

Hasta la zona se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, de Policía Local, de los Bomberos de Xinzo y de los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad, además de personal sanitario del 061-Galicia, que no pudo hacer nada por salvarle la vida.