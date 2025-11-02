Fallece un joven en un accidente de tráfico en Lugo por una salida de vía

LUGO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 31 años, ha fallecido en la madrugada de este domingo en un accidente de tráfico en Lugo, que se produjo por una salida de vía --con posterior vuelco-- del vehículo que él mismo manejaba y del que era su único ocupante.

El accidente ocurrió alrededor de las 00.45 horas entre los puntos kilómetricos 8 y 9 de la carretera LU-612, en la parroquia de San Xoán do Campo. El 112 Galicia tuvo constancia del siniestro sobre esa hora, a través del aviso de un teléfono móvil que informaba de un accidente de gravedad.

De inmediato, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE) activó un operativo en el que participaron el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, agentes de la Guardia Civil de Tráfico, de la Policía Nacional y Local, además de los efectivos de Protección Civil.

En un primer momento, se barajó la posibilidad de que la persona implicada estuviera atrapada en el interior del vehículo, por lo que se solicitó la intervención de los Bomberos de Lugo. Sin embargo, finalmente, no fue necesaria su actuación. El personal sanitario confirmó el fallecimiento de la persona en el lugar del accidente.