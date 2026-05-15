Fallece un joven y otras dos personas resultan heridas tras una salida de vía en Sandías (Ourense)

Imagen del vehículo accidentado. - GUARDIA CIVIL

OURENSE 15 May. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 27 años de edad ha fallecido en la madrugada de este viernes en la localidad ourensana de Sandiás tras salirse de la vía cuando circulaba con su vehículo por la OU-531, mientras que otras dos personas resultaron heridas.

Según fuentes del 112 Galicia y de la Guardia Civil, los hechos ocurrieron en el punto kilométrico 4 de dicha vía sobre las 04.30 horas. Fue uno de los implicados el que llamó al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias alertando de lo sucedido.

Los tres viajaban en un Audi TT cuando se salieron de la vía por el margen derecho en una curva, volcando el coche en una finca colindante.

El conductor, vecino de Xinzo de Limia, resultó fallecido, mientras que otro de los ocupantes está herido grave y el tercero, leve, siendo atendidos por los profesionales sanitarios que se desplazaron al punto.

Además, los bomberos rastrearon las proximidades del automóvil ante indicios que apuntaban a que podía haber un cuarto ocupante, pero finalmente no encontraron a nadie en la zona.