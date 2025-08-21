Fallece un menor de 14 años tras saltar del puerto de Aguete, en Marín (Pontevedra)

Archivo - Helicóptero y ambulancia del 061. - 061 - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un menor de 14 años, vecino de la parroquia de Seixo, perdió la vida tras saltar del puerto de Aguete, en la localidad pontevedresa de Marín.

El suceso se produjo en la tarde de este jueves y el menor, que estaba acompañado de un grupo de amigos, saltó al agua y quedó inconsciente.

Hasta el punto se desplazaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Policía Nacional, Policía Local, la Autoridad Portuaria y el Grupo de Intervención Psicológica.