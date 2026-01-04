Fallece una mujer tras ser atropellada en la Ronda de Outeiro de A Coruña

Europa Press Galicia
Publicado: domingo, 4 enero 2026 10:24
   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

   Una mujer de 49 años ha fallecido este sábado tras ser alcanzada por un turismo pasadas las 20.00 horas en la Ronda de Outeiro de A Coruña.

   Tal y como ha informado el 112 Galicia, recibieron un par de avisos de particulares que fueron testimonios del atropello. Ambos indicaron que la persona estaba "gravemente herida y temían por su vida".

   Profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 se desplazaron al lugar de los hechos y atendieron a la víctima, que finalmente falleció.

   En el operativo también participaron los agentes de la Policía Local y fue informada la Policía Nacional.

