Fallece una mujer en A Veiga (Ourense) al caer por un terraplén

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer perdió a vida tras caer por un terraplén por el que caminaba a la altura del kilómetro nueve de la OU-0856, en la parroquia de Prada, en el municipio ourensano de A Veiga.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo minutos después del mediodía de este sábado y fue un particular el que dio la voz de alarma y explicó que tenía constancia del suceso mediante una persona que acompañaba a la fallecida.

Hasta el punto se desplazaron los efectivos del GES de A Veiga que recataron a la persona fallecida y le practicaron la maniobra de reanimación.

Asimismo, los profesionales sanitarios que movilizaron el helicóptero medicalizado con base en Ourense, solo pudieron confirmar el fallecimiento de la mujer.

En el operativo también participaron los agentes de la Guardia Civil de Tráfico, y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil da Veiga.