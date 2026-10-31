Fallece una octogenaria tras ser atropellada en Barbadás (Ourense)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 88 años ha fallecido este sábado tras ser atropellada en la calle Hermida de Bentraces, en Barbadás (Ourense). El vehículo se deslumbró con el sol y arrolló también a otra mujer.

Según ha informado la Guardia Civil de Ourense, el suceso tuvo lugar a las 13.30 horas en Barbadás. Un conductor se encontraba circulando en sentido Portugal cuando sufrió un deslumbramiento con el sol y arrolló a dos mujeres, de 80 y 88 años.

Fue un particular quien alertó del atropello al 112 Galicia, indicando que una de las heridas se encontraba más grave que la otra. Acto seguido, Emergencias movilizó hasta el punto a miembros de la Policía local, de Protección Civil, del 061, del GES de Pereiro y de la Guardia Civil.

Pese a que ambas mujeres fueron trasladadas heridas al hospital, una de ellas, la de 88 años, acabó falleciendo.