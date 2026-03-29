Fallece una octogenaria en Vilanova de Arousa (Pontevedra) al ser atropellada cuando cruzaba una carretera

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PONTEVEDRA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 88 años falleció este sábado al ser atropellada por un coche mientras cruzaba por la PO-549, a su paso por Vilanova de Arousa (Pontevedra).

El suceso ocurrió en el punto kilométrico 0,3 durante la tarde. Hasta allí acudió personal sanitario, que trasladó a la víctima a un centro hospitalario, aunque terminó falleciendo por el grave estado en el que se encontraba, según ratifican fuentes de la Guardia Civil.

El operativo estuvo conformado por agentes de Tráfico, efectivos de la Policía Local y Urxencias Sanitarias de Galicia-061. También se movilizaron voluntarios de Protección Civil de Vilanova.