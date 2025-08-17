Fallece una persona tras ser rescatada del agua en Fisterra (A Coruña)

Archivo - helicóptero del 061. en el helipuerto del Hospital Provincial de Conxo, a 7 de marzo de 2025, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). - Agostime - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una persona perdió la vida tras ser rescatada del agua en la playa de A Langosteira, en el municipio coruñés de Fisterra.

Según ha informado el 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 18.00 horas de este viernes y fue un particular el que dio la voz de alarma e indicó que una persona, que fuera rescatada del agua, necesitaba asistencia sanitaria.

Hasta el punto se desplazaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizaron el helicóptero con base en Santiago, pero a pesar de los esfuerzos no pudieron hacer nada por salvar la vida de la persona.

En el operativo también participó la Policía Local y los voluntarios de Protección Civil de Fisterra.