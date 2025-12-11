Fallece una persona y tres resultan heridas en una colisión entre dos coches en Redondela

Europa Press Galicia
Publicado: jueves, 11 diciembre 2025 21:40
   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

   Una persona ha fallecido y otras tres han resultado heridas en una colisión entre dos vehículos este jueves en el municipio pontevedrés de Redondela.

   Según ha informado el 112, el sueso ocurrió en el kilómetro 1 de la N-552. Uno de los heridos tuvo que ser excarcelado por el GES de Mos.

   El servicio tuvo constancia del accidente a las 18.15 horas, a través de la llamada de un particular que alertó de la colisión entre dos vehículos. Poco después, un implicado también contactó e indicó que se necesitaba asistencia sanitaria urgente.

   El 112 dio aviso a Urgencias Sanitarias de Galicia-061, Guardia Civil de Tráfico, Servizo Municipal de Emerxencias de Mos, Policía Local y los voluntarios de Protección Civil de Redondela y Mos.

   Además, se informó a los profesionales del Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias (GIPCE), del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, por si fuese necesaria su intervención.

   Pese a los esfuerzos realizados, el personal sanitario solo pudo confirmar el fallecimiento de uno de los implicados. Los tres heridos fueron evacuados al Hospital Álvaro Cunqueiro.

