Fallecida una persona en una colisión entre un coche y un camión en Xermade (Lugo)

Los servicios de rescate liberan al conductor de un camión, que cayó en un regato en Lourenzá (Lugo) después de una salida de vía

LUGO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido esta mañana en un accidente de tráfico en la carretera LU-540, a su paso por la parroquia de Roupar, en Xermade (Lugo), tras una colisión entre un camión y un coche. Los Bomberos de Vilalba se encargaron de liberarla al quedar atrapada en el interior del turismo.

Según informa el 112 Galicia, una persona alertó al servicio de emergencias del choque, con posibles atrapados, que se produjo pasadas las 11.00 horas.

A continuación, los gestores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia solicitaron la intervención de los profesionales de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, que resolvieron enviar una dotación a bordo del helicóptero medicalizado con base en Santiago. Sin embargo, este recurso fue anulado al poco tiempo, porque, de forma casi inmediata, se confirmó el fallecimiento del ocupante del turismo.

Así lo corroboraron también los Bomberos de Vilalba a su llegada al lugar del hechos. Fue necesaria la liberación de la víctima, que estaba atrapada en el interior del turismo. No hubo más personas heridas ni afectadas en este accidente, tal y como confirmaron los equipos de emergencias intervinientes.

El operativo activado se completó con los agentes de la Guardia Civil de Tráfico y los voluntarios de Protección Civil de Xermade.

SALIDA DE VÍA DE UN CAMIÓN

Por otra parte, recursos de rescate intervinieron en otro accidente de tráfico en Lourenzá, en el que un camión se salió de la vía y fue a parar a un pequeño riachuelo sin apenas agua.

Apenas unos minutos después de las 10.00 horas de esta mañana, el 112 Galicia recibió un aviso al respecto. El único conductor del vehículo implicado quedó atrapado en el interior y necesitó la ayuda de los Bomberos de Barreiros.

Cuando pudo ser liberado, recibió asistencia médica por parte de una dotación de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 desplazada en el lugar de los hechos.

Igual que en el caso de Xermade, la llamada al 112 de una persona particular permitió activar el operativo. Los agentes de Guardia Civil de Tráfico, los miembros del GES de la Pontenova y los voluntarios de Protección Civil de la localidad se sumaron la bomberos y sanitarios para una ágil atención del herido y para comprobar el buen estado del riachuelo, libre de vertidos.