Familiares del Villa de Pitanxo vuelven a implorar retomar el rastreo ante la previsión de temporal

Los familiares de los 12 marineros desaparecidos tras el naufragio del 'Villa de Pitanxo' han reclamado este lunes de nuevo al Gobierno de España que active las gestiones necesarias para reanudar la búsqueda de esos marineros, y que lo haga cuanto antes, dada la previsión de temporal en la zona a partir del miércoles; al tiempo que han pedido, mientras no se despliegan efectivos en la zona, que se compense económicamente a las armadoras de los pesqueros que están faenando allí y puedan dedicarse exclusivamente a labores de rastreo.

Así lo han explicado los familiares tanto a la entrada como a la salida de una reunión que han mantenido con la subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba, y que han calificado de "demoledora" por la falta de avances y de respuesta a sus peticiones.

María José Pazos, hija de uno de esos desaparecidos, ha subrayado que este lunes, día de luto oficial a nivel nacional, es "un día crucial" para retomar la búsqueda, ya que se prevé una borrasca en la zona a partir del miércoles, que dificultaría ese rastreo. "Estamos en tiempo de descuento", ha insistido, y ha "implorado" al presidente del Gobierno, con el que prevén reunirse esta tarde (con la hora sin concretar, debido al retraso en la llegada del avión que trasladará de vuelta a los supervivientes y a los fallecidos cuyos cuerpos fueron recuperados) que dé la orden para enviar efectivos.

Al respecto, las familias han entregado una carta a la subdelegada, para que se la haga llegar cuanto antes a Sánchez, en la que reclaman no solo que se reanude la búsqueda, sino también que envíen medios para que, "cuando sea seguro", puedan hacerse inmersiones y rastreos submarinos.

"Pedimos al presidente que no descargue su responsabilidad con respecto a las 12 personas que están en el fondo del mar, o donde estén", ha afirmado, y ha denunciado que este martes se cumple una semana del naufragio y las familias siguen reiterando sus peticiones "en bucle". "Nos sentimos decepcionados, abandonados, defraudados, no sabemos qué hacer", ha proclamado.

Por otra parte, han reclamado que el Gobierno compense económicamente a las armadoras de los buques pesqueros que están faenando en la zona y que están dispuestos a seguir con la búsqueda, de manera que, mientras no llegan los efectivos enviados desde España, puedan dejar de pescar para dedicarse "exclusivamente" a buscar a los desaparecidos. "Son héroes, pero no barcos de salvalmento (...) y las armadoras son empresas privadas, que tienen que pagar salarios", ha razonado María José Pazos.

"BASTA DE MENTIRAS"

Precisamente, las familias han asegurado que están en contacto con pesqueros gallegos que se encuentran en la zona "y dicen que el tiempo es normal". "Canadá sigue diciendo que hace mal tiempo (para justificar que no se retome la búsqueda) pero es mentira, no nos pueden mentir más, no somos ignorantes", ha lamentado Carolina Alcántara, esposa del marinero desaparecido Jonathan Calderón, quien ha afirmado que hace unas horas consiguió hablar con otro marinero que se encuentra faenando en la zona.

Según ha explicado esta mujer, las familias han salido "sin respuestas" de la reunión en la Subdelegación, "ha sido la gota que colmó el vaso", y ha expresado su deseo de que el encuentro con el presidente Sánchez sirva para avanzar en sus reclamaciones, y no para hacerse "una foto". "El día que salgan los barcos de España a buscarlos, veremos si nos hacemos la foto", ha advertido.

"DECISIÓN TOMADA"

Por otra parte, el pastor evangélico Julio Torres, allegado de uno de los supervivientes (el ghanés Samuel Kwesi), ha expresado sus sospechas de que la búsqueda no se ha reanudado porque hay ya una "decisión tomada" de que no se haga. "Si no está tomada, es muy difícil de entender que no vayan a buscar", ha apuntado.

Torres también ha cuestionado algunos de los argumentos trasladados a las familias sobre el retraso en los rastreos, como la zona del naufragio, y ha recordado que se trata de aguas internacionales, donde España podrían actuar. "La decisión es del que tiene la responsabilidad, y es el que tiene que asumirla. Atrévase a decir que no van a ir a buscar, y así las familias no tendrían que estar haciendo esto", ha proclamado.

En la misma línea, María José Pazos ha vuelto a urgir al Gobierno a "dar la orden" de compensar a los pesqueros en la zona para seguir buscando sin dilación. "Pero que no nos estén diciendo desde la semana pasada que lo están valorando, y que Canadá no les deja entrar los barcos, porque es mentira. Existen convenios internacionales de auxilio. Somos gente de mar pero sabemos leer, preguntar y asesorarnos", ha zanjado.

