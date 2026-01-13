La Fegamp avisa de que el "90%" del pacto local de 2006 está sin cumplir y emplaza a la Xunta a llegar a acuerdos

El presidente de la Fegamp, Alberto Varela, junto a la secretaria xeral del ente, Patricia Vilán, en un desayuno informativo - FEGAMP

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alberto Varela, ha recordado que el "90%" del pacto local de 2006 está sin cumplir y ha emplazado a la Xunta a llegar a acuerdos para mejorar las condiciones de todas las administraciones locales a lo largo de este 2026.

Acompañado por la secretaria xeral del ente, Patricia Vilán, Varela ha comparecido este martes en Santiago de Compostela ante los medios para hacer balance los pasos dados por la Fegamp en 2025 y marcar los retos para el año que arranca.

En una intervención que ha iniciado recordado que la Federación representa a todos los ayuntamientos de Galicia y a las cuatro diputaciones, el también regidor de Vilagarcía ha trasladado su voluntad de llegar a acuerdos como el que permitió integrar las unidades asistenciales de drogodependencias municipales en el Servizo Galego de Saúde (Sergas) para subrayar la capacidad del ente para llegar a acuerdos "fáciles y difíciles".

Sin embargo, ha dicho que para llegar a consensos todas las partes deben ser capaces de "ceder" y ha recordado que Xunta y Fegamp fueron incapaces de acordar en materia de franjas de seguridad contra los incendios, un hecho que ha atribuido a la negativa de la Xunta a incorporar ninguna de las alegaciones presentadas a su plan.

En este contexto, ha emplazado al Gobierno gallego a negociar en un contexto en el que, conforme ha señalado, el 90% de los asuntos contemplados en el pacto local aprobado en 2006 --con el socialista Emilio Pérez Touriño en la Presidencia de la Xunta y el popular José Crespo en la Fegamp-- están sin cumplir.

Varela, además, ha señalado que "no hay ningún tipo de avance porque no está habiendo las reuniones necesarias para que eso suceda" y ha recordado que la comisión galega de cooperación local entre la Xunta y la Fegamp tuvo su última reunión en 2024.

El presidente de la Fegamp ha cifrado en casi los 700 millones el coste para los ayuntamientos de competencias impropias como el SAF, el mantenimiento de los colegios o la gratuidad de las escuelas infantiles y ha recordado las reuniones mantenidas a finales de 2025 con los portavoces de los grupos parlamentarios ante la negativa de la Xunta a dialogar.

Así las cosas, ha trasladado su voluntad de presentar una nueva propuesta de pacto local que incluya fechas concretas para el cumplimiento de los objetivos, pero para ello ha considerado necesario que la Xunta manifieste una voluntad real de llegar a consensos.