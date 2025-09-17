La Fegamp convoca este viernes minutos de silencio en consistorios y diputaciones en solidaridad con el pueblo palestino

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Ejecutiva de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) ha aprobado promover la celebración de minutos de silencio y otras iniciativas públicas este viernes, día 19 de septiembre, en los ayuntamientos y diputaciones gallegas en condena a la ofensiva militar y el bloqueo humanitario ejecutado por el gobierno de Israel contra el pueblo palestino de Gaza.

En un comunicado, el ente municipalista señala que esta iniciativa solitaria podrá celebrarse en las puertas de los consistorios y en las diputaciones en la hora en la que cada institución decida para facilitar la participación. Además, apunta que se podrá acompañar con la lectura de textos en los que se demande que el gobierno israelí cese los ataques y la ocupación militar contra la población palestina de Gaza.

Con esta iniciativa, la Fegamp asegura que recoge el sentir de la ciudadanía gallega como organización de los consistorios y las diputaciones gallegas, instituciones democráticas firmemente comprometidas con los valores de la paz, de la justicia y los derechos humanos.

El presidente de la Fegamp, Alberto Varela, ha animado al municipalismo gallego a implicarse y a implicar a sus vecinos en esta acción y señala que a día de hoy "es una prioridad para la ciudadanía gallega parar el genocidio en Gaza"