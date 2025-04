Feijóo aboga por un Pacto de Estado por los mayores, pero lamenta que "ahora no es el mejor momento de la política"

VIGO 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha abogado por un Pacto de Estado por las personas mayores y por buscar una estrategia contra la soledad no deseada en este colectivo, aunque ha lamentado que "ahora no es el mejor momento de la política".

Así lo ha trasladado durante su intervención en el XII Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores que se celebra en Vigo, y en el que ha sido el encargado de entregar el Premio Mayores en Acción 2025 a Eduardo Rodríguez Rovira, prsidente de Honor de la Confederación Espñola de Organizaciones de Mayores (CEOMA).

Durante su discurso, Núñez Feijóo ha hecho hincapié en la importancia de la vejez activa como "motor" social y económico, y ha recordado que ha sido precisamente esa generación la que ha construido y financiado en España los mejores servicios públicos; por ello, ha añadido, "se merecen una política que sirva".

El presidente del PP ha subrayado que "para que haya una vejez digna debe haber un sistema nacional de salud que funcione", y que también es fundamental una dependencia "bien distribuida y financiada", y un sistema de pensiones "robusto y sostenible".

Al respecto, ha advertido de que un Gobierno debe buscar soluciones a las urgencias de sus mayores y, entre las líneas de acción, ha puesto en valor la necesidad de llegar a una estrategia contra la soledad no deseada, o la importancia de un Pacto de Estado por los mayores.

"Pero me temo que no estamos en el mejor momento para ello, ahora no estamos en el mejor momento de la política", ha lamentado, antes de pronosticar que se lograrán esos sistemas de pensiones o de salud que funcionen "más pronto que tarde".

Feijóo ha puesto en valor la "aportación" de los mayores a la sociedad actual, contribuyendo con su experiencia y siendo apoyo, incluso económico, en el seno de las familias, y ha pedido "que no se enfrente a las generaciones entre sí".