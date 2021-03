Feijóo acepta reunirse con Caballero y Pontón mientras critica la "deriva" del "Bloque Independentista Galego"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado este jueves partidario de reunirse con la líder del BNG, Ana Pontón, y el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, dado que ambos le han demandado hacerlo con el contexto de la pandemia y de la reactivación económica de fondo.

Eso sí, preguntado al respecto tras el Consello, el presidente ha dicho que "si es posible" le gustaría que los jefes de filas de ambas fuerzas "se pusiesen de acuerdo" en el formato del encuentro: por separado con cada uno de ellos o conjuntamente.

"Siempre a favor de reunirme con la oposición, siempre que me pide un contacto, un despacho o me llama por teléfono, me tiene al otro lado. Los recibí siempre que me lo pidieron (...) La respuesta a recibirlos es sí, sin duda. Si proponen un formato de común acuerdo iremos más rápido y, si no, veremos qué hacer", ha reflexionado, al tiempo que ha recordado que, en todo caso, el foro idóneo es el Parlamento.

De hecho, ha vuelto a insistir en que se puso en marcha la comisión de reactivación precisamente con el foco en cuestiones como los fondos europeos de reconstrucción 'Next Generation'.

Al tiempo, preguntado sobre una facción del Bloque partidaria de que se apueste de forma más contundente por la independencia, el presidente ha vuelto a cargar contra la "deriva independentista" del BNG.

"Si quiere cambiar el nombre a Bloque Independentista Galego sería más claro en sus acepciones y siglas y aclararía a los ciudadanos lo que son", ha dicho, al tiempo que ha recordado sus manifestaciones y actos comunes con partidos como Bildu o ERC, para concluir que es una cuestión que le "preocupa" como presidente y que está convencido de que "no comparten muchos votantes" del BNG.