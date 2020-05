Feijóo afea a Vox que "no le interesase" Galicia en la pandemia y proclama que aspira a tener "un Gobierno libre"

"Pretendo tener un Gobierno libre, no rehén o esclavo de intereses minoritarios", afirma, tras mostrar Vox su disposición a apoyarle

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha echado en cara este viernes a Vox que "no le interesase" Galicia durante el pico de la pandemia del coronavirus, al tiempo que ha advertido que él aspira a tener, tras las elecciones del 12 de julio, "un Gobierno libre, no rehén o esclavo de intereses minoritarios".

Así lo ha manifestado tras ser preguntado por las declaraciones realizadas en esta misma jornada por el presidente de Vox, Santiago Abascal, quien trasladó la disposición de su partido a apoyar al PP en Galicia tras las elecciones autonómicas del mes de julio para evitar un gobierno de izquierdas y promover un nuevo mandato de Feijóo, quien cree que "necesita vigilancia".

En una entrevista en EsRadio, recogida por Europa Press, Abascal ha lamentado declaraciones realizadas por el presidente de la Xunta durante los últimos meses "despreciando" a Vox, pero pese a ello ha reconocido que su formación estaría dispuesta a llegar a un acuerdo con él para impedir un gobierno "de extrema izquierda" en Galicia.

El líder de Vox ha reconocido que su partido no está en situación de ganar las elecciones autonómicas gallegas, pero en cambio sí cree que su opción de tener representación "es muy grande" y también de condicionar el futuro gobierno.

"Feijóo necesita vigilancia para no decir estas tonterías y no hablar en nombre de todos los gallegos", ha insistido tras unas declaraciones del presidente de la Xunta diciendo que a los gallegos no les gusta Vox.

"LOS GALLEGOS SE MERECEN MUCHO MÁS RESPETO"

"Desconozco lo que ha dicho el líder de Vox y no sé ni a quién se refiere, supongo que será el estatal, el autonómico no lo conozco", ha respondido Feijóo, tras ser preguntado al respecto, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta.

Dicho esto, ha asegurado que, dado que en la anterior precampaña para el 5A, antes de que se suspendiesen los comicios por el coronavirus, Vox ya "explicitó" que su objetivo era echarle de la Xunta, no le sorprende que ahora afirme que hay que "tutelar" sus competencias. "Pero yo pretendo que Galicia tenga un Gobierno libre, no rehén o esclavo de intereses minoritarios", ha contrapuesto.

Al respecto, ha recordado que, al inicio de la crisis sanitaria, cuando empezó a reunirse con los dirigentes del resto de partidos, se "notificó" a Vox esta cuestión con el objetivo de que participase en esta reunión, pero el Ejecutivo autonómico --ha lamentado-- no obtuvo "respuesta".

"Si a Vox no le interesó Galicia durante la pandemia, no creo que tenga mucho interés en Galicia superada la pandemia. Si durante la pandemia Vox no vino a una reunión ni nos ha concretado quién es su representante o portavoz, creo que los gallegos se merecen mucho más respeto", ha concluido.