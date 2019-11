Feijóo avisa que la división del voto en la derecha "favorece al PSOE" y no permite "parar" al nacionalismo

Actualizado 03/11/2019 14:35:14 CET

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, con simpatizantes y militantes del PPdeG en Narón (A Coruña) - PPDEG

Critica el "desprecio" de los socialistas ante los intereses gallegos incluso en tiempo de elecciones, los momentos "más sensibles" para los partidos

FERROL, 3 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido de que la división del voto de la derecha, en Ciudadanos y Vox, "favorece al PSOE" en Galicia y en el resto de España.

Ante los resultados de los últimos sondeos electorales publicados, Feijóo ha manifestado este domingo --en Narón (A Coruña) junto a los militantes del PPdeG-- que habrá cientos de miles de votos de Ciudadanos y Vox que "se quedarán sin escaño por Galicia".

Ha destacado que "todas refrendan que ni Ciudadanos ni VOX van a sacar ningún diputado en Galicia, lo que significa que esos miles de votos sin escaño pueden beneficiar claramente a un Gobierno de izquierdas, con nacionalista e independentistas". Ha incidido en que "si esos miles de votos se unen, entonces el Partido Popular ganaría claramente las elecciones en Galicia" y sería "la primera fuerza política con opciones de gobernar en España".

Así Feijóo ha aludido a los "casi 100.000 votos a VOX que no lograron ningún senador ni diputado, y ahora se viene a unir la "caída" en la que está Ciudadanos. Por consiguiente, si las personas que en las encuestas dicen que apoyarán a VOX y Ciudadanos, "se dan cuenta" y optan por "la única alternativa, que es el PP, pues ganaremos las elecciones", una situación que ha centrado en Galicia pero que ha trasladado al escenario nacional.

NAVANTIA Y ENDESA

El jefe del Gobierno gallego también ha aprovechado su presencia en Ferrolterra para referirse a la situación tanto del sector naval como de la central térmica de As Pontes de García Rodríguez (A Coruña).

"Ferrolterra es un lugar muy castigado y es necesario que comience a tener cierta esperanza". Ha reseñado que "esto pasa porque tenga la construcción de un barco, que haga de puente, hasta que arranque la obra de las fragatas F-110" algo que ya manifestaron "hace un año", y a día de hoy ratifican.

"Navantia se va a quedar sin carga de trabajo si no hacemos un AOR, un buque de aprovisionamiento para la Armada, que lo podemos iniciar a partir del mes que viene", ha reseñado.

En el caso de la central térmica de Endesa en As Pontes ha destacado que "es evidente que tiene que tener una solución, que afecta a 700 familias y que también genera un fuerte impacto en el Puerto de Ferrol", ya que "si se cierra la factoría el puerto sufrirá en tráficos y empleos, pero As Pontes como pueblo desaparecerá", una situación que ha estimado que "no se merece nadie, sobre todo porque se trata de una central térmica que cumple con todos los requisitos de emisiones de la Unión Europea (UE).

A su juicio, ha más de cien como la gallega que están funcionando "en Alemania, en Reino Unido, Italia o Polonia" y a su entender "no tiene ningún sentido que aquí en Galicia se nos castigue, luego de que esta central hiciera una inversión de más de 200 millones de euros para poder seguir funcionando".

GOBIERNO CON QUIEN DIALOGAR

Por último, el máximo responsable del Partido Popular en Galicia espera "que a partir del 11 de noviembre tengamos un Gobierno con el que podamos hablar, resolver los problemas, As Pontes, Alcoa, Navantia, el tren de alta velocidad, el dinero que se debe a Galicia, estas cosas que están sin resolver y que pueden tener solución si unimos el voto, que es la alternativa de Gobierno".

Ha incidido en que "750.000 votos de VOX en las pasadas elecciones se quedaron sin escaño, de ellos 86.000 en Galicia". Si la gente se percata de la "estrategia del PSOE" de la división del voto y no la sigue "habrá un cambio político a partir del 10 de noviembre por la noche".