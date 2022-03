Feijóo carga contra Podemos y critica la "falta de autoridad" de Sánchez al mantener en el Gobierno a Ione Belarra

VIGO, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado contra Podemos y ha criticado la "falta de autoridad" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por mantener en el Ejecutivo a la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra.

Todo ello después de ser preguntado por las últimas palabras de Belarra, que este domingo llamó "partidos de la guerra" a quienes apoyan el envío de armas a Ucrania, entre los que se incluye el PSOE, su socio de Gobierno.

Tras una visita a las instalaciones de Frialia Logística en Mos (Pontevedra), Feijóo ha mostrado su apoyo al Ejecutivo central después de haber "rectificado" y, en línea con el resto de países europeos, enviase armamento al conflicto.

"Creo que no se puede ser tibio ni ambivalente ante un ataque a la población civil y a un país soberano", ha reivindicado el titular de la Xunta, quien ha asegurado que España no tiene un Gobierno "homologable" por la Unión Europea ya que tiene unos socios que "no son homologables" y se apoya en el Congreso en partidos "no homologables".

"No hay ningún otro gobierno en Europa que tenga partidos como Podemos. Partidos que provienen del Partido Comunista, que lo representan y también al populismo más antieuropeo", ha lamentado Feijóo, quien reiteró su apoyo al Ejecutivo ante el envío de armas a Ucrania porque "es su obligación".

CRÍTICAS A BELARRA

Así, ha criticado las palabras de Belarra, que fueron "aplaudidas" por otra ministra (hablando sin nombrarla de la ministra de Igualdad, Irene Montero) y que cuentan con la "ambivalencia" de una vicepresidenta y de otro ministro (otra vez hablando sin nombrarlos de Yolanda Díaz y de Alberto Garzón).

"No solamente nos desacredita como nación, sino que acredita la falta de autoridad del presidente del Gobierno. Un presidente no puede aceptar que una parte de su gabinete califique al partido mayoritario del Gobierno como un partido de guerra y no puede, en ningún caso, aceptar que esas ministras sigan formando parte del Gobierno como si no hubiese ocurrido nada", ha reivindicado el también candidato a presidir el Partido Popular a nivel nacional.

Feijóo ha lamentado que estas palabras de Belarra suponen una "falta de respeto" hacia el pueblo ucraniano, hacia la libertad, la democracia y hacia los españoles.

"Constatamos que desde hace años no tenemos un Gobierno, sino un conjunto de políticos que lo que les interesa es el poder que otorga el Gobierno, pero huyen de la responsabilidad que debe emanar del propio Gobierno", ha sentenciado.

El presidente gallego ha lamentado el "disparate" que supone la invasión por parte de Putin a Ucrania y ha indicado que Pedro Sánchez no lo ha llamado para hablar del tema, pero sí el número 2 de la embajada de Ucrania en España, quien le ha pedido ayuda para acoger a los refugiados y camas para posibles heridos.

También le solicitó chalecos antibalas, pero la Xunta no tiene competencias en ese aspecto y el Sergas ha ofrecido un quirófano móvil por si fuese necesario.