Feijóo censura el "supremacismo ideológico de una izquierda" que cree hablar "en representación de las mujeres"

Publicado 16/04/2019 14:11:46 CET

MOAÑA (PONTEVEDRA), 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado contra el "supremacismo ideológico de una izquierda que cree que tiene la patente de corso para hablar en representación de las mujeres" mientras "no se dan cuenta de que la mayoría" de ellas votan a su partido en la Comunidad.

Así lo ha aseverado el también presidente de la Xunta durante un mitin de campaña celebrado este martes en la Plaza de Abastos de Moaña (Pontevedra) y dirigido a las mujeres trabajadoras del sector marítimo. En el acto también han estado presentes la cabeza de lista de los populares al Congreso por la provincia, Ana Pastor, la número dos al Senado, Pilar Rojo, y el candidato a la Alcaldía, José Fervenza.

"Hoy venimos a escuchar a las mujeres de Galicia, que por cierto son la mayoría de la población. No es escucharlas cuando hay actos públicos, sino escucharlas todos los días", ha reivindicado Feijóo, mientras criticaba a los que "insultan a las mujeres de un partido en nombre de otro partido político".

En este sentido, el líder del PPdeG ha censurado que se "utilice" a las mujeres "para conseguir un puñado de votos", al tiempo que otros "niegan la violencia machista y dicen que las políticas en contra" de esta problemática "son un postureo e innecesarias". "No nos representan los extremos", ha añadido.

"No creo que ayude en exceso llamarles 'portavozas' a las mujeres. (...) No creo que a partir de ahí resolvamos los problemas reales. No creo que el secreto radique en no contarle a los niños el cuento de Caperucita Roja. Ni mucho menos contribuye a estas alturas cuestionar que las mujeres lo tienen más difícil que los hombres. Seamos realistas, seamos sensatos, seamos objetivos", ha reclamado Feijóo.