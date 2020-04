Feijóo defiende que las elecciones gallegas se celebren "en el momento de mayor certidumbre sanitaria"

Reitera que no están en su agenda, en una intervención en la que rechaza que España esté seis semanas más en estado de alarma: "No se lo merece"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha reafirmado en que las elecciones gallegas no están en su agenda, pero sí ha reconocido que es "consciente" de que la legislatura "finaliza en septiembre" y cree que los comicios --previstos inicialmente para el 5 de abril y aplazados por el coronavirus-- deberían celebrarse "en el momento de mayor certidumbre sanitaria".

Después de que el lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, apuntase al horizonte de julio, Feijóo no se ha pronunciado sobre una fecha en Galicia, pero tampoco ha cerrado ninguna puerta. Este miércoles, ha apuntado "al momento de mayor certidumbre sanitaria", en un escenario en el que la Xunta está elaborando un estudio epidemiológico propio cuya primera fase estará lista a principios de mayo y cuando ya hay expertos que alertan de un posible rebrote tras el verano.

"Soy perfectamente consciente de que la legisatura finaliza en septiembre y de que, cada día, queda un día menos para finalizar la legislatura. Las elecciones tienen que celebrarse en el momento de mayor certidumbre sanitaria que podamos", ha esgrimido.

"Cuando tenga algo que decir, lo diré. Por supuesto, a los grupos políticos, con los que hay la obligación de tener una reunión y una reflexión colectiva sobre unas elecciones que espero que se celebren en este año 2020", ha aseverado, en referencia al mandato de oir al resto de partidos que fija el propio decreto de suspensión de los comicios autonómicos.

ESTADO DE ALARMA

El mismo decreto determina que las elecciones no podrán convocarse en estado de alarma. Preguntado, en este sentido, acerca de si la extensión de esta situación durante la desescalada frenaría cualquier posibilidad de que los comicios gallegos sean en julio, Feijóo ha proclamado que "España no se merece seis semanas más de estado de alarma".

"No podemos hablar de normalidad cuando estamos en un supuesto de alarma excepcional y seguir insistiendo en ampliar el estado de alarma me parece que debemos reflexionarlo desde el punto de vista de la democracia y desde el punto de vista legal", ha añadido.

Y es que, a su modo de ver, hay fórmulas legales en el ordenamiento jurídico español que "amparan" los planes de desescalada "sin acudir al estado de alarma".

En todo caso, Feijóo se ha esforzado en desvincular esta reflexión de las elecciones. "Sobre elecciones ya he contestado, no tiene nada que ver. No forman parte de la agenda de la comunidad, no estamos en esto", ha zanjado.