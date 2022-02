Feijóo defiende el passcovid y admite "un problema" para los infectados sin refuerzo por la fecha de validez

"Mientras la pandemia continúe es un criterio de prudencia y salud pública tener un certificado para una enfermedad contagiosa", advierte

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido el uso del certificado covid y su mantenimiento en determinados espacios --como hostelería, ocio nocturno o gimnasios, en que está actualmente vigente en Galicia--, puesto que constituye un elemento de "seguridad" tanto para usuarios como para trabajadores.

Dicho esto, ha reconocido un "problema" para los positivos confirmados unicamente con test de antígenos, ya sea por autotest en domicilio como sanitario sin confirmación de PCR. Ello por un doble motivo, que la Unión Europea no valida el certificado salvo con la prueba diagnóstica y le ha puesto un plazo de caducidad de 9 meses desde la vacuna de refuerzo o el contagio; y porque si no hay un seguimiento y un registro adecuado, no se puede gestionar la vacunación a los 5 meses de forma adecuada.

Una persona que ha recibido dos dosis de la vacuna y que, antes de recibir la de refuerzo se ha infectado pero solo tiene un test positivo de antígenos, actualmente no tendría un certificado válido más allá de los nueve meses de esa segunda dosis.

Otra casuística es haber recibido una dosis tras haberse infectado en la tercera o cuarta ola (inicios de 2021 hasta el verano), justo antes del proceso de vacunación que determinó que la pauta completa sería con una única dosis. Estas personas recibieron una dosis de refuerzo pero en el certificado unicamente figuran dos pinchazos (no consta el haber pasado la enfermedad).

En contexto, y preguntado por el primero de escenarios (test de antígenos sin confirmación de PCR y sin dosis de refuerzo), Feijóo ha admitido que hay un "problema" y que ya se planteó en el consejo interterritorial. Así, ha considerado que por ello es imprescindible que haya un seguimiento de los servicios de salud de estas personas diagnosticadas en domicilios.

De hecho, Feijóo puso el ejemplo que una persona que se haya infectado después de la pauta completa "no se puede poner la tercera dosis" hasta los cinco meses --como se ha acordado para toda España-- y, si no se tiene un registro adecuado, se le "podría poner al cabo de los seis días la vacuna sin conocer si lo pasó o no".

El mandatario gallego ha concluido que los autotest son "importantes como medio diagnóstico". En el caso gallego, el Sergas abrió en enero un aplicativo para poder autodeclararse positivo con un test de antígenos en el domicilio, sin necesidad de PCR, si bien ahora inició una proceso aleatorio para confirmar con una prueba diagnóstica entre los que envían el formulario.

Feijóo ha recordado que esta cuestión se debe abordar a nivel europeo, una cuestión que, por tanto, debe salir del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y que, de hecho, el conselleiro ha llevado ya, según información de la propia Xunta.

Sobre la vigencia del certificado covid (frente a comunidades que han decidido ir eliminándolo), que por el momento se mantiene en vigor hasta el 12 de febrero --con la autorización del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG)--, Feijóo ha destacado que fue "unánime" el pronunciamiento de los 35 miembros del comité clínico que conforman el grupo que asesora a la Xunta en la toma de decisiones en pandemia.

"La pandemia no finalizó, continúa", ha aseverado Feijóo, quien ha recordado que si bien han bajado los casos, siguen registrándose entre 3.000 y 4.000 positivos nuevos diarios en Galicia y unos 90.000 y 100.000 en España.

En esta línea, ha advertido de que "no se discute" la reclamación de certificado covid cuando un español acude a otro país de la Unión Europea, desde la Comisión Europea a un establecimiento de hostelería en países como Bélgica o Francia.

"Si vemos (esto) con normalidad", ha dicho, que no se tenga que presentar en España a él le "sorprende como responsable político". "No exige ningún esfuerzo adicional", ha proclamado, refiriéndose a llevar el certificado en el móvil.

Del mismo modo, ha defendido que se trata de una "garantía" para las personas que trabajan en los establecimientos que lo requieren o para los pacientes vulnerables (hospitalizados de día, por ejemplo). También ha recordado que en Galicia hay 100.000 personas que todavía no se han vacunado y que los niños de 5 a 11 años solo han recibido una dosis, puesto que el Consejo Interterritorial, en que está el ministerio y las comunidades, decidieron ampliar la pauta completa a ocho semanas.

"Mientras la pandemia continúe y no baje de forma definitiva (los casos), es un criterio de prudencia y salud pública tener un certificado covid para una enfermedad contagiosa", ha sentenciado.