Feijóo, "a favor" de excluir el Norte de Portugal del registro de viajeros de zonas de incidencia de coronavirus

Destaca que el primer día de funcionamiento "29.000" personas se registraron y defiende que él mismo lo hará al regresar de La Rioja

SANTIAGO DE COMPOSTELA 30 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta en funciones, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado "a favor" de que la región Norte de Portugal se pueda excluir del registro de viajeros que el martes se publicó en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y que, en el primer día de funcionamiento, contabilizó 29.000 personas anotadas, de las cuales más de 10.500 vascos y 6.500 catalanes.

En la rueda de prensa posterior a la reunión de su gobierno en funciones --previsiblemente la última antes de la nueva legislatura que se constituirá el próximo viernes día 7 de agosto--, Feijóo ha recordado que el protocolo sanitario afecta a los territorios que tienen 3,5 veces más de incidencia de coronavirus que en Galicia y afecta a un listado de más de 130 países y cinco comunidades autónomas.

En el caso de Portugal, el embajador luso trasladó la propuesta de excluir la zona Norte de Portugal, atendiendo a su situación epidemiológica y teniendo en cuenta que, en territorio español, se ha delimitado esta medida en función de la situación de cada comunidad. "Porque, efectivamente, en el Norte de Portugal es menor (la incidencia) que en Lisboa", ha ratificado Feijóo, quien ha considerado "razonable" esta demanda planteada por el diplomático.

Feijóo explicó que, a raíz de esta petición, la Xunta se ha puesto en contacto con el Ministerio de Sanidad luso para recabar los datos oficiales, algunos de los cuales ya fueron trasladados por el propio embajador. A falta de estudiar toda la información, y teniendo también en cuenta el valor de la eurorregión Galicia-Norte de Portugal, Feijóo se ha mostrado favorable a aplicar esta excepción.

Sobre esta cuestión, indicó que tardaron en obtener respuesta del Gobierno luso, algo que enmarcó en que "todo el mundo tenía mucha presión", y les habían remitido a una reunión al 6 de agosto, aunque se han adelantado las actuaciones porque el embajador facilitó los datos que ahora es preciso certificar.

"Estoy a favor de esa propuesta por una razón fundamental, somos una comunidad transfronteriza, eurorregión y, a misma situación epidemiológica, igual tratamiento", ha sintetizado el mandatario autonómico en funciones, quien se ha mostrado "optimista" sobre una resolución en esa línea.

"YO TENGO QUE CUMPLIR", DICE SOBRE EL REGISTRO

En su intervención, Feijóo ha agradecido a las 29.000 personas que se han inscrito en el registro sanitario para mantener un contacto durante el periodo de 14 en caso de que se proceda --viajeros o personas con residencia en Galicia-- de lugares con alta incidencia de covid.

Así, el mandatario autonómico ha defendido la medida adoptada por la Xunta, frente a las voces que dudan de la legalidad la medida --recogidas este jueves en 'Faro de Vigo'--. Es más, ha asegurado que él mismo cuando regrese el sábado de la Conferencia de Presidentes que se celebra en La Rioja se inscribirá en este registro.

Feijóo ha señalado que "si hubiese un aplicativo único en Europa, sería más sencillo, o en España", pero al no contar con una fórmula común, ha defendido que el sistema de historia clínica electrónica "permite ensayar" una aplicación para Galicia.

AMPARADA LEGALMENTE, COMO SUSPENDER ELECCIONES

Además, ha defendido que las decisiones adoptadas se sustentan legalmente en las leyes sanitarias vigentes y, si bien ha mostrado su "respeto" por las opiniones de los profesionales del ámbito judicial, ha defendido que la decisión "está visada" por el servicio letrado de la Administración autonómica, a propuesta del comité clínico de la Xunta.

Feijóo también ha recordado que la propia orden señala que los datos de los viajeros o de los residentes en Galicia que se inscriban serán "eliminados en los 28 días naturales" siguientes y que "solo se pueden usar con fines sanitarios y de salud pública".

Dicho esto, ha manifestado que el amparo legal encontrado "no significa que no les gustaría tener una ampliación de la ley de salud pública para que no haya dudas al respecto". "Nos sentimos jurídicamente amparados", ha aseverado, no obstante.

Es más, ha puesto ejemplos que han ocurrido recientemente, como la suspensión de las elecciones, al respecto de lo que había voces que decían que no se podían suspender. "Pero por criterios de salud pública suspendimos las elecciones y ahora pedimos que se identifiquen" los viajeros, ha agregado.

"El sábado por la mañana me tengo que identificar en cuanto llegue de La Rioja y tengo que cumplir la medida", ha subrayado Feijóo, quien también ha recordado que cuando un viajero accede en avión a ciertos países, tiene que dejar un domicilio de localización, así como también cuando se accede a un hotel.

"Me sorprende que para estas cuestiones no haya dudas jurídicas y para una pandemia sí", ha expresado el jefe del Ejecutivo gallego en funciones, quien ha insistido en que "no estigmatiza" a los viajeros, porque también incluye a los residentes en Galicia.

NO HAY PREVISIÓN DE MÁS CONFINAMIENTOS

Por otro lado, a preguntas de los periodistas, ha indicado que en este momento "la Xunta no tiene previsto confinar ningún territorio" en Galicia, y ha recordado que, en todo caso, para llevar a cabo una acción de este tipo es necesario un aval judicial al no estar declarado el estado de alarma.

Además, recordó que los datos epidemiológicos en Galicia son actualmente una persona en UCI y nueve hospitalizados de los 260 casos activos que se registran en el último balance del Sergas.

"Pero si lo tuviéramos que hacer, lo haríamos. Lo hicimos en periodo electoral", ha asegurado y recordado el mandatario de la Xunta en funciones.