Feijóo lamenta que Sánchez no tenga "dignidad" para decir a García Ortiz "que se vaya": "No puede seguir un minuto más"

El presidente del PP de Galicia y presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda (i), y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (d), durante un acto del PP de Galicia, en el Multiusos Fontes do Sar, a 15 de febrero de 2025, en Santiag. - Álvaro Ballesteros - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "no debe seguir en el cargo ni un minuto más" y ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no tiene dignidad" ni "autoridad" para decirle "que se vaya".

"¿Quién le va a pedir al fiscal general del Estado que se vaya? ¿El marido de Begoña? ¿El hermano del músico de Badajoz? ¿El inseparable de Ábalos? ¿El que confiaba sus avales a Koldo? ¿El que ha vuelto a nombrar a Santos Cerdán? ¿El que le da instrucciones a Bolaños? ¿El que echa a Lobato porque no quiso delinquir? ¿El que recibe instrucciones desde el exilio? ¿El que miente día a día también a todos los españoles? Ese no puede decirle al fiscal general del Estado que se vaya. No tiene dignidad para poder hacerlo", ha reprochado Feijóo en un acto de los populares gallegos en Santiago de Compostela para conmemorar el primer aniversario de la victoria de Alfonso Rueda en las elecciones autonómicas.

Así, ha hecho referencia al fiscal general como "uno de los ministros" del Gobierno de Sánchez y ha insistido en que lo que debe hacer un fiscal es "cumplir la ley" y "perseguir el delito", además de "ser neutral ante cualquier ciudadano", cumpliendo "todas y cada una de las leyes que conforman el ordenamiento jurídico" de España.

Por el contrario, ha expuesto, el fiscal "se dedica a atacar a los ciudadanos en función de lo que piensen". "Tenemos un fiscal que ha obstaculizado la justicia y ha borrado pruebas. Y tenemos un fiscal que se niega a declarar ante un juez del Tribunal Supremo", ha destacado.

En esta línea, ha apuntado que los españoles se preguntan "qué ocultaba para haber preferido quedar como un sospechoso a los ojos de toda España". "¿Qué mensajes mandaba el fiscal general del Estado a la Presidencia del gobierno? El daño a la institución y a los que trabajan en ella es lo que hay que borrar", ha manifestado.