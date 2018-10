Feijóo pide a Alcoa que "recapacite" y urge al Gobierno un marco regulatorio energético

Publicado 25/10/2018 16:47:06 CET

Defiende que no busca "culpables", pero recuerda que no es la primera vez que la empresa amenaza con cerrar y que anteriormente se evitó

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha demandado este jueves que la multinacional Alcoa "recapacite" su decisión de cerrar las factorías de A Coruña y Avilés "sin preaviso", al tiempo ha insistido en que el Gobierno central debe actuar "simultáneamente" e impulsar un marco regulatorio energético que debería estar en 2019.

En la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, preguntado acerca de si se puede dar algún paso más allá de buscar culpables por la situación actual, Feijóo ha replicado que "lo único que no se puede hacer es engañar a los trabajadores".

"Es preciso que la empresa recapacite y el Gobierno actúe simultáneamente. Si actúa, nos llenamos de razón para que la empresa recapacite", ha sentenciado, antes de recordar que "no es la primera vez" que Alcoa pone sobre la mesa una amenaza de cierre, si bien nunca antes lo había "notificado".

De hecho, se ha remitido a los años que lleva al frente de la Xunta, desde 2009, y ha señalado que él mismo dialogó con directivos de la multinacional que le transmitieron que querían cerrar la fábrica de A Coruña.

Sin embargo, ha defendido que entonces se optó por "trabajar" y se articuló un marco energético que a la compañía no le resultaba "muy cómodo" pero sí le concedía "una cierta comodidad" para continuar con las plantas abiertas.

"NO ECHAR LA CULPA A NINGÚN GOBIERNO"

Feijóo ha defendido que no pretende "echar la culpa a ningún Gobierno". No en vano, ha insistido en que esto "podría haber ocurrido" antes, cuando gobernaba el PP, y se ha remitido al año 2014, cuando la amenaza estuvo sobre la mesa aunque sin llegar a presentar el ERE de extinción de actividad.

En todo caso, ha insistido en la necesidad de un marco regulatorio de la energía estable, ya que no solo hay que tener en cuenta la planta de Alcoa en A Coruña, sino también la de San Cibrao y otras compañías electrointensivas en Galicia y en el resto de España.

"Si pensamos que vamos a ganar un pulso sin hacer nada, me da la sensación de que vamos a perderlos todos", ha manifestado, antes de insistir en que la Xunta no busca "culpables", pero sí que ve preciso actuar para que las empresas "no tengan argucias".

"La empresa debe levantar el ERE y el Gobierno presentar un marcho regulatorio para 2019 y desembolsar los 150 millones de euros de los presupuestos de 2018 (para ayudar a las electrointensivas). Trabajemos todos sin buscar culpables y buscando soluciones", ha apostillado.