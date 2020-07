Feijóo pide cambios legales para que las CC.AA. puedan decidir confinamientos en edificios o municipios

Reclama una "mayor coordinación" y toma de decisiones "conjunta" con el Gobierno central

El presidente de la Xunta en funciones, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado este viernes que las comunidades autónomas no pueden "gestionar la salud pública en una pandemia" sin unas normas jurídicas que "faciliten el confinamiento de un edificio, un barrio o un municipio" y ha pedido modificaciones legislativas en este sentido.

Así lo ha explicado ante los medios tras la Conferencia de Presidentes, en la que ha dicho que el Gobierno central ha trasladado que "tiene dificultades para entender constitucionalmente" esta propuesta y que el acuerdo es que se analizará, ha indicado Feijóo. "Pedimos que se estudie porque no es un tema menor", ha agregado.

El presidente gallego ha planteado en el encuentro "la necesidad de modificar la ley orgánica de salud pública u otra" que "facilite la labor a los presidentes autonómicos". "No podemos contener la pandemia con la situación jurídica que tenemos en este momento", ha lamentado y ha pedido normas que den garantías a las comunidades para obligar a quien debe guardar cuarentena a que lo haga.

En la actualidad, ha expuesto, "cada decisión tiene que ser validada por un juzgado" y "las decisiones de salud pública tienen una urgencia que se compadece mal con los tiempos judiciales". "De la misma forma que podemos cerrar un establecimiento hotelero o comercial, lo lógico es que también podamos decidir sobre confinamientos temporales a personas que tienen una enfermedad infecto-contagiosa en un edificio, barrio o municipio", ha argumentado.

El jefe del Ejecutivo gallego ha asegurado que es necesario "todavía mucho trabajo conjunto" entre las comunidades autónomas y el Gobierno central contra la pandemia y que este debe seguir "formando pare de las soluciones". "Una cosa es que España sea una nación descentralizada y otra cosa es que sea una nación descoordinada", ha dicho, por lo que ha calificado de "oportuna" la reunión de este viernes.

Feijóo ha indicado que le habría gustado que todos los presidentes estuviesen presentes --faltó el presidente catalán-- y ha considerado que ni el hecho de que fuese presencial, y no por videoconferencia, ni el de que no hubiese documentación previa "son justificación" para no asistir en un momento "trascendental para España".

MAYOR COORDINACIÓN

A su juicio, la situación es "un poco confusa" con el paso, "sin solución de continuidad" de un mando único durante el estado de alarma, con restricción de las competencias autonómicas, a "todo lo contrario". "Deberíamos estar todavía con mayor coordinación y mayor toma de decisiones conjunta", ha defendido.

Feijóo ha pedido "una respuesta conjunta" al problema sanitario, al jurídico y a los efectos económicos y sociales de la crisis generada por la pandemia.

COSTE REPUTACIONAL PARA ESPAÑA

Todos los presidentes, ha explicado, han mostrado su preocupación por los brotes. El titular del Ejecutivo gallego ha criticado, por su parte, el sistema de información sobre la COVID-19 de España. "No es razonable seguir desconociendo la cifra oficial de fallecidos", ha recriminado y ha pedido mejorar un sistema "impreciso y confuso, que no ayuda a gestionar la pandemia y está suponiendo un coste reputacional para españa".

Feijóo ha trasladado también en el encuentro la petición de reducir el IVA de las mascarillas y que se elimine la tasa de reposición para las ofertas públicas de empleo en el ámbito de la salud y los servicios sociales. "Hemos contratado a mucha gente y necesitamos dar estabilidad a los que venían trabajando de antes de la pandemia y que, por limitaciones en las OPE están con contratos temporales concatenados", ha manifestado.

Ha indicado que el Gobierno central informó de que en agosto estará a disposición de las comunidades "el aplicativo para facilitar la labor de los rastreadores", que será único para toda España.

SEGUIR CUIDÁNDOSE

El presidente gallego ha cerrado su intervención llamando a los ciudadanos a seguir cuidándose, algo que ha considerado una "obligación no solo ética y moral", sino necesaria también para "arrancar el país".

Su resumen de Conferencia de Presidentes es que el Gobierno central se ha comprometido a "seguir trabajando" y ha calificado la reunión de "más deliberante o informativa que de acuerdos o resoluciones".

