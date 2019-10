Feijóo pide unidad para defender As Pontes: "No vamos a aceptar que se cierre una central que está cumpliendo"

Publicado 27/09/2019 22:17:54 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este viernes que "todas las fuerzas políticas" hagan un frente común para defender los puestos de trabajo en la térmica de As Pontes, donde ha reivindicado la inversión de 200 millones por parte de Endesa para adecuarla a las exigencias de la UE. "No vamos a aceptar que se cierre una central que está cumpliendo en emisiones", ha dicho.

Antes de participar en un acto en Mondariz, y a preguntas de los medios sobre el anuncio de Endesa de acelerar el cierre de la térmica pontesa, el jefe del Ejecutivo gallego ha expresado su "preocupación máxima".

"Estábamos advirtiendo desde hace tiempo que era necesario reunirse la Administración del Estado, la Xunta, las organizaciones sindicales y la empresa para evitar una decisión que acaba de ser comunicada", ha lamentado Núñez Feijóo, que ha recordado que detrás de esta central hay "700 familias", la mitad de los tráficos del puerto de Ferrol y "un impacto durísimo a toda la comarca de ferrolterra".

Alberto Núñez Feijóo ha reivindicado que "hace unos años" se "consiguió" una inversión de 200 millones por parte de Endesa para "adecuar" las emisiones de esta planta a la "normativa de la UE". "Si hay una térmica en España que no debería cerrar, es la de As Pontes", ha zanjado.

Para el presidente del Gobierno gallego, no existe "ni un motivo" para el cierre de As Pontes, y ha advertido de que Galicia "no merece esta desconfianza y este desprecio", que ha resumido en "no dialogar", "no negociar" y "no acordar".

"No vamos a aceptar que se cierre una central que está cumpliendo en emisiones", ha dicho Núñez Feijóo, que ha criticado la "decisión unilateral" de la empresa unida a la "ausencia absoluta de responsabilidad por parte" del Gobierno central.

Frente a eso, ha instado a todas las fuerzas políticas gallegas a "estar a la altura", dado que Galicia se juega "seguir siendo una comunidad que produce más energía de la que consume". "Tenemos la razón y la razón hay que llevarla a la mesa del Consejo de Ministros", ha subrayado.

Por ello, ha apostado por "no andar jugando con este tipo de cuestiones ni un minuto más" y ha avanzado que ha solicitado una reunión "de forma inmediata" con la empresa, el Gobierno central y las organizaciones sindicales para tratar esta cuestión. "Espero que no haya ni colores ni partidos, que defendamos lo racional", ha dicho Feijó, que ha dicho "sí" a la "transición energética": "pero una cosa es una transición y otra es una ruptura, una mutilación, una fractura".