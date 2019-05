Feijóo pide unir el voto en el PP para evitar que los "socialistas y populistas se repartan los ayuntamientos

Actualizado 19/05/2019 17:05:43 CET

Asegura que la combinación del PSOE, Mareas y BNG tiene como resultado "parálisis, enfrentamientos y más impuestos"

RIBEIRA (A CORUÑA), 19 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta de Galicia y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este domingo que con el voto del centro derecha dividido "gobernarán los nacionalistas y los socialistas", por lo que ha pedido unir las papeletas en el PP para evitar que estos partidos, junto con los populistas, "se repartan los ayuntamientos".

Así lo ha señalado Feijóo en un mitin este último domingo de campaña electoral en la localidad coruñesa de Ribeira dentro de una carpa abarrotada por casi medio millar de personas, al cual también ha asistido el presidente del PP, Pablo Casado, así como otros líderes populares como la actual conselleira de Política Social y exteniente de alcalde de dicho municipio, Fabiola García, y la conselleira do Mar, Rosa Quintana, el eurodiputado gallego Francisco Millán Mon, y el alcalde de Ribeira y candidato del PP, Manolo Ruiz, entre otros.

Según el líder de los populares gallegos, "los que no demostraron principios antes de las elecciones, no van a demostrar ningún principio después de las elecciones cuando les toque pactar", por lo que ha indicado que "pactarán con cualquiera".

"Los que solo miran para ellos mismos, los que lo único que les preocupa es tener un cargo, un sueldo, un sitio en el ayuntamiento, ir en una lista, nunca mirarán para Ribeira y mucho menos para los vecinos de Ribeira", ha criticado el presidente del Ejecutivo gallego.

"PARÁLISIS"

A su juicio, la combinación del PSOE, de las Mareas y del BNG tiene como resultado "la parálisis, los enfrentamientos y más impuestos". Asimismo, ha insistido en que votar a los socialistas "es el modo de que estos partidos continúen, ya que les van a brindar su apoyo".

Para Feijóo, el voto del cambio a los gobiernos tripartitos en los ayuntamientos es el del PP, ya que es "el voto para gobiernos de mayorías", por lo que propuso a todos los votantes del centro y de la derecha que se unan en estas elecciones para evitar lo que pasó en las pasadas generales: "tener un presidente del Gobierno que diez millones de votantes no querían".

Por su parte, ha destacado la labor de Manolo Ruiz al frente de la alcaldía de Ribeira y ha pedido a los asistentes que apoyen su candidatura "para que este municipio siga transformándose y modernizándose".

"Con la división del voto Ribeira sufrirá la parálisis de los nacionalistas y de la izquierda", ha indicado, por lo que ha abogado por "no volver a cometer el mismo error de las elecciones generales, dando por hecho que hay partidos que apoyarán al PP, cuando lo único que les interesa son ellos mismos".

"EVITAR ENGAÑOS"

De esta manera, incidió en "evitar engaños", ya que "solo hay una forma de que gobierne el PP, votándolo, y solo hay un PP en Ribeira, el de Manolo Ruiz".

El líder del PP gallego recalcó que Ribeira estuvo presente en los planes del Gobierno autonómico. Así se refirió a la autovía de O Barbanza, a la reforma "integral" del Hospital, a la lonja, así como a inversiones en el sector pesquero. También dijo que seguirá apostado por este ayuntamiento coruñés con proyectos como la travesía de Palmeira, la variante de Ribeira, la remodelación y ampliación de los puertos de la zona y la mejora del colegio de educación Infantil y Primaria.

Feijóo ha terminado su intervención bromeando con que a los vecinos de Ribeira no les gusta perder "ni al dominó". "No dejéis que Boiro y A Pobra do Caramiñal os ganen teniendo ellos un alcalde del PP y vosotros no", ha sentenciado.

Por su parte, el candidato a la alcaldía, Manolo Ruiz, ha tenido unas palabras de agradecimiento para los dos presidentes populares que han asistido a su ayuntamiento y ha destacado al PP como un partido en el que pueden verse representados tanto jóvenes como mayores.