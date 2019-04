Feijóo y Pontón vuelven a cruzar acusaciones de "extremistas" por sus alianzas

Publicado 10/04/2019 13:16:52 CET

El presidente gallego y la líder nacionalista vuelven a protagonizar un tenso debate marcado por las alianzas de sus respectivos partidos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y la líder del BNG, Ana Pontón, han vuelto a cruzar reproches por las alianzas de sus respectivos partidos en otro tenso cara a cara mantenido durante la sesión de control al Gobierno del pleno ordinario que acoge el Parlamento gallego desde el pasado martes.

Este miércoles, tras una pregunta de la portavoz nacionalista sobre el "afán recentralizador" que Pontón ve en las filas del Partido Popular con la llegada a su presidencia de Pablo Casado, el líder de los populares gallegos ha comparado al BNG con Vox, ya que, a juicio de Núñez Feijóo, ambas formaciones viven instaladas en los "polos" ideológicos y que los "extremos acaban por tocarse".

"Yo no sé de polos, lo que sé es que usted parece un 'polo' (pollo en lengua gallega) sin cabeza", ha respondido Ana Pontón, que ha afirmado que ve al jefe del Ejecutivo autonómico "nervioso" por las previsiones electorales de su partido y por tener que "cambiar de criterio de la noche a la mañana" en función de la postura que adopte sobre determinados temas el líder de su partido, Pablo Casado.

COMPETENCIAS

En concreto, la pregunta del BNG al presidente era referida a la transferencia de competencias a la comunidad autónoma, un ámbito en el que, según Pontón, el presidente gallego actúa como "una veleta" y que evidencia que se trata de un mandatario "sin peso político y que antepone los intereses del PP a los de Galicia".

Tras enumerar una serie de titulares de prensa sobre traspasos competenciales para reforzar el argumento de que a Núñez Feijóo "no le importa decir una cosa por la mañana y lo contrario por la noche", Ana Pontón ha comentado que el lendakari, Íñigo Urkullu, consiguió "en 48 horas" que el Gobierno transfiera a Euskadi la titularidad de la AP-68 y, en contraposición, Núñez Feijóo "no ha conseguido en once años, algunos con su partido en el gobierno" el traspaso de la AP-9. "Si yo fuese usted, dimitiría", ha apostillado Pontón.

En su respuesta, el presidente de la Xunta ha subrayado que el traspaso de la Autopista del Atlántico es "incuestionable para el PPdeG" y que Pablo Casado "firmó de su puño y letra" el compromiso para la transferencia.

CRUCE DE REPROCHES

A continuación el debate ha derivado en un cruce de reproches entre Feijóo y Pontón, que se han acusado mutuamente de militar en posiciones políticas "extremistas". El primero ha criticado la alianza del BNG con EH Bildu y ERC, un "maremágnum" que, para Feijóo, hace "tanto daño al Estado autonómico" como la posición de Vox a favor de la recentralización de competencias.

"Los extremos se tocan", ha aseverado Feijóo, en una comparativa entre Vox y el Bloque Nacionalista Galego, formaciones a las que ha acusado de defender posiciones políticas "anacrónicas" y alejadas de "los problemas reales".

Por su parte, Ana Pontón ha censurado que el PP vaya "de ganchete con la extrema derecha" y ha afirmado que "el programa del PP, Cs y Vox son gotas de agua" porque proponen la "recentralización" de competencias y "devaluar" el estatus de la lengua gallega.

"Otro pleno más con los nacionalismos dando carnés, qué raro", ha espetado Feijóo, quien ha resaltado que su partido no aceptará que "el independentismo y el nacionalismo" le digan "lo que tiene que hacer". "Eso a Pedro Sánchez", ha remarcado, antes de acusar al BNG de "presentar un programa anacrónico" desde el punto de vista "social e histórico".

"El BNG involuciona. Del BNG del bipartito solo conservan las letras y un tercio de los votos", ha incidido Feijóo durante un debate en el que los diputados populares y nacionalistas han cruzado reproches mientras sus líderes confrontaban dialécticamente en el hemiciclo.