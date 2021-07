Feijóo se queja de una cumbre de presidentes de "mónologos sin acuerdos" y de que se dé "más atenciones" a quien no va

Cree que la cita de Salamanca "no ha valido para casi nada" e insta a Sánchez a "no desnaturalizar" las conferencias de presidentes

Una reunión "informal" con "más monólogos que diálogo", que ha concluido "sin acuerdos ni novedades" y "no ha valido para casi nada", por lo que "se hubiera podido celebrar por videoconferencia". Así ha resumido el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, la Conferencia de Presidentes de Salamanca, al tiempo que ha censurado, con el foco en Cataluña, que además se dé "más atenciones" a quien decide no acudir.

Tras "casi seis horas" de encuentro, Feijóo ha comparecido ante los medios para constatar que, celebrada una cumbre con "más monólogos que diálogo", no había "acuerdos" ni "novedades" más allá de los anuncios realizados por el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, a lo largo de la jornada en relación a las nuevas vacunas y a la gestión compartida de ayudas europeas.

Pero Feijóo se ha reafirmado en que la "reunión informal" de este viernes "no tuvo un carácter de Conferencia de Presidentes" porque no se ajustó al reglamento y a las condiciones de una cita de este tipo. De hecho, ha revelado que aprovechó su intervención para quejarse de que "ya van 18 reuniones" con Sánchez en el marco de la pandemia, pero "ninguna Conferencia de Presidentes".

"He trasladado al presidente Sánchez que hay que tener cuidado con desnaturalizar la Conferencia de Presidentes", ha dicho el dirigente gallego, quien ha resaltado la importancia de preservar "las formas" en el Estado de Derecho y se ha mostrado convencido de que el encuentro de este viernes "se podía haber resuelto por videoconferencia pero sin un traslado y tanta logística que no ha valido para casi nada".

Y en este punto, con Cataluña en el punto de mira, ha señalado que varios mandatarios autonómicos coincidieron en que no se puede dar por bueno" que se trate "con más atenciones" a quienes no acuden a este tipo de foros multilaterales. "Tampoco dar más protagonismo a quien no quiere compartir sus opiniones o necesidades", ha apostillado.

Ya por la mañana, el presidente gallego se había quejado de que cada vez hay "un trato más asimétrico" también en alusión a la atención diferencial a Euskadi.

ESPERA CONVOCATORIAS MÁS "FÉRTILES"

Así las cosas, tras una "reunión informal de presidentes" en la que cada mandatario dijo "lo que quiso" y el jefe del Ejecutivo estatal apuntó "lo que consideró oportuno", Feijóo ha concluido que lo único que puede trasladar a los ciudadanos es que mantiene las ganas de "acertar y construir Estado de las Autonomías".

También ha manifestado su deseo de que en el futuro pueda haber alguna convocatoria que resulte "más fértil".