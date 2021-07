Feijóo ve confirmado que "desacelera" la vacunación frente a la covid y sugiere pedir dosis que no usan otros países

Defiende su decálogo de propuestas y lamenta la falta de respuesta o la postura del Gobierno ante medidas como extender el certificado covid

SALAMANCA / SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado este viernes que la Conferencia de Presidentes de Salamanca, que a su juicio ha sido una "reunión informal" de mandatarios, haya concluido "con más monólogos que diálogo" y "sin acuerdos", además de alguna "mala noticia", como ocurre, bajo su punto de vista en vacunación.

Según ha trasladado en la rueda de prensa posterior a la cita, que se prolongó durante casi seis horas, pese a que el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, anunció la llegada de 3,4 millones de vacuna extra de Pfizer en agosto, estas dosis son "insuficientes" y se "confirma" que el proceso de inmunización va a "desacelerar".

"No tenemos vacunas suficientes para parar esta quinta ola ni para los jóvenes", ha lamentado Feijóo, antes de advertir que en España, "a diferencia de lo que ocurre" en otras zonas de Europa, "la gente se quiere vacunar y no tiene" dosis para poder hacerlo.

A este respecto, el presidente ha manifestado que no considera que en España haya que "estar satisfechos" por ser "uno de los países con mayor porcentaje de vacunación" porque --ha argumentado-- "el problema" que existe es que "no hay vacunas" suficientes para todos los ciudadanos que quieren inmunizarse frente a la covid-19.

"El presidente ha anunciado 3,4 millones de vacunas más de Pfizer y, pese a que esta es una buena noticia, se confirma la desaceleración en el porcentaje de vacunación y vamos a tener menos vacunas en julio y agosto que en junio. Es una mala noticia para los jóvenes que lamentamos. No es una crítica, es una crónica de lo que ocurre", ha sentenciado.

Como propuesta, ha sugerido que "probablemente" la Unión Europea debería intentar comprar más vacunas, pero también ha lanzado un mensaje al Gobierno de Sánchez: "probablemente España, dado que tiene población que espera la vacuna, tiene muchos argumentos para pedir vacunas que no se usan en el resto de la Unión Europea".

"Pero en vacunación no hay buenas, sino malas noticias. Se desacelera en agosto", ha aseverado.

JANSSEN PARA MENORES DE 40

En la línea del decálogo de propuestas con el que acudía a Salamanca y dado que las vacunas "no son suficientes" y lo permite la ficha técnica del fármaco, el presidente gallego también ha defendido reordenar el uso de Janssen y ha planteado ampliar su utilización para menores de 40 con consentimiento informado. "Lamentablemente no hemos tenido respuesta a esa propuesta", ha dicho.

Asimismo, el dirigente autonómico ha pedido avanzar en la estrategia nacional de vacunación porque las Comunidades necesitan, ha dicho, "tener claro cómo se va a vacunar a los menores de 12 años, si se va a hacer", y también el ritmo que se va a seguir en el proceso de inmunización en los próximos meses.

La necesidad de tener parámetros se debe a que es preciso, ha explicado, ajustar la logística, planificar las compras centralizadas y ver el impacto en los protocolos educativos. "Tampoco hemos tenido ninguna información, se nos ha dicho que España ha comprado vacunas para 2022 o 2023 pero no se nos informa del ritmo de vacunación a partir de septiembre y meses sucesivos", se ha quejado.

CERTIFICADOS DE VACUNACIÓN

Galicia también ha sido una de las comunidades que ha puesto sobre la mesa la necesidad de fijar una postura común sobre los certificados de vacunación y aprovechar los avances del proceso de inmunización para permitir su uso para acceder a interiores y determinados espacios, de forma que se favorezca la actividad económica y comercial.

"Varias comunidades, primero Galicia y después Asturias, Andalucía, Cantabria y Baleares han apuntado a la oportunidad de usar ese certificado covid", ha dicho el presidente gallego, quien ya había llamado la atención sobre lo "sorprendente" que le resulta que se pida este documento o PCR negativa para acceder a la cumbre de este viernes pero luego no se extienda su uso para favorecer la actividad comercial.

"Se nos ha dicho que esto no se acepta en este momento y que hablaremos a partir de septiembre. Es muy sorprendente que al bajar de un avión en Madrid se nos pida PCR o el certificado, pero no se pueda usar para garantizar la seguridad sanitaria en nuestras comunidades para no bajar la actividad económica", ha sentenciado.

"CERRAZÓN" SOBRE LA LEY DE PANDEMIAS

Feijóo también ha censurado la "cerrazón" y el "error desde un punto de vista de la seguridad jurídica" del Gobierno central al no acceder al impulso de una ley estatal de pandemias y ha asegurado que varias comunidades se manifestaron en la misma línea.

Ha aprovechado el dirigente gallego para recordar que, tras un acuerdo con la Xunta, que introducirá una disposición autonómica aclarando que la vacunación es voluntaria, el Gobierno central ha accedido a retirar el recurso de inconstitucionalidad contra la ley gallega de salud.

DEMANDAS PARA ATENCIÓN PRIMARIA

En su intervención, Feijóo también ha pedido a Sánchez que se comprometa con la Atención Primaria. "No tenemos médicos y pediatras suficientes, no podemos cubrir vacaciones y bajas, y tenemos enormes dificultades para atender a las personas que cada día piden citas en los centros de salud", ha admitido.

Como posibles soluciones, ha pedido una convocatoria extraordinaria de MIR y "volver a sacar todas las plazas vacantes" en el ámbito del Sistema Nacional de Salud (SNS) para que se puedan cubrir por ofertas de empleo. "También lo han pedido Madrid, Extremadura, Navarra, Asturias y Castilla y León, pero tampoco hemos podido sacar un acuerdo en este asunto", ha esgrimido.

FONDOS Y RETO DEMOGRÁFICO

Feijóo también ha insistido en la "cogobernanza", en una jornada en la que Sánchez ha trasladado a las comunidades que gestionarán el 55% de los 19.000 millones de ayudas europeas a recibir en 2021, lo que el dirigente gallego considera que "abre un apartado de esperanza" por que hasta el momento --ha dicho-- no se estaba cumpliendo.

Más allá, ha apuntado que han sido varias las comunidades que han trasladado "la sensación" de disparidad de criterios para los repartos entre ministerios y ha remarcado la importancia de la transparencia y cogobernanza, dado que "a efectos de fondos" las autonomías se sienten como oficinas "gestoras" de las decisiones de los ministerios o "de apoyo administrativo".

Y en el ámbito del reto demográfico, Feijóo ha explicado que intentó trasladar que no solo hay "un problema de despoblación", sino de natalidad, con la tasa de fertilidad "más baja desde que hay registros". Por ello, ve "sorprendente" que la estrategia estatal "no toque" la natalidad y ha defendido también que España tiene que reforzar su política de retorno.