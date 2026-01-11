Feijóo reformará el suplicatorio para que no ayude a Sánchez a "esquivar la Justicia": "No amnistiaré al sanchismo"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante el acto de clausura de la 28 Interparlamentaria. - Gustavo de la Paz - Europa Press

A CORUÑA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que si llega al Palacio de la Moncloa reformará la ley que regula la figura del suplicatorio para que su concesión no implique el sobreseimiento de la causa y permita a un político "esquivar la Justicia" o asegurarse la "impunidad".

"La historia no amnistiará al sanchismo y mi Gobierno tampoco. Regeneración democrática es nuestro primer compromiso", ha declarado Feijóo en la clausura de la 28 Interparlamentaria que el PP ha celebrado este fin de semana en A Coruña.

Se trata de un mensaje que tenía como destinatario implícito al presidente del Gobierno ante la posibilidad de que llegue a ser investigado por la justicia ante los casos de corrupción que salpican al Gobierno y al PSOE.

EL GOBIERNO "PRIMER INCUMPLIDOR DE LA CONSTITUCIÓN"

Ante cerca de 4.000 personas reunidas en el Palexco, según fuentes del PP, Feijóo ha afirmado que "ni siquiera la Constitución está preparada para que el primer incumplidor de la Constitución sea el Gobierno que ha de salvaguardarla".

"Nadie imaginó efectivamente lo que el señor Sánchez está llegando a hacer y yo voy a garantizar que nadie nunca pueda volver a hacerlo", ha prometido, para asegurar que en España "se ha cambiado poder por impunidad".

Tras asegurar que "a estas alturas nadie puede descartar" que se use la figura del suplicatorio "para esquivar la justicia", ha avanzado su compromiso de reformar esta figura "para que no pueda traducirse en el sobreseimiento definitivo y, por tanto, en el archivo de ningún delito".

NO USAR EL SUPLICATORIO PARA "LIBRARSE DE LA JUSTICIA"

"Esto no puede ser. Ningún político puede tener derecho a usar el suplicatorio para librarse de la justicia. Ningún político puede tener derecho a asegurarse la impunidad", ha aseverado Feijóo, cosechando el aplauso de los asistentes a este acto.

Por ello, Feijóo ha avanzado que si llega al Palacio de la Moncloa hará todo lo posible para asegurar que se cumpla "un compromiso" que ya adquirió una vez y que hoy ha repetido: "La historia no amnistiará al sanchismo y mi Gobierno tampoco".

Feijóo --que tiene casi ultimado un plan de regeneración democrática que ha coordinado la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra,-- ha indicado que hay "infinidad de medidas necesarias" que hay que tomar pero hoy se ha querido centrar en la del suplicatorio alegando que en España "se ha cambiado poder por impunidad".

"Si tú me haces presidente, yo te borro tus delitos. Esto es lo que ha pasado. Si tú me haces presidente, tú redactas el Código Penal. Si tú me haces presidente, tú tienes más derechos ante la ley que el resto de los ciudadanos", ha dicho, para añadir que además "hay un diputado en la cárcel en pleno ejercicio de sus facultades", en alusión al exministro José Luis Ábalos.