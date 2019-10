Feijóo reitera que el Gobierno debe pagar "toda" la deuda porque Galicia sigue en "emergencia"

Actualizado 10/10/2019 17:44:33 CET

Mantiene abierta la puerta a ir a los tribunales y avisa: ninguna CC.AA. podrá cumplir los requisitos de consolidación fiscal sin los recursos

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha remarcado que Galicia sigue "en emergencia" y mantiene la "asfixia financiera" con el pago de "solo una parte" de los 700 millones que el Gobierno central "le debe" a la comunidad --en concreto, se contempla que se transfieran sobre 330 millones-- y, tras afearle un "electoralismo infantil", ha exigido de nuevo al Ejecutivo de Pedro Sánchez que abone "toda" la deuda.

Ante el anuncio en relación a las entregas a cuenta, Feijóo ha replicado que "un optimista" diría que a la comunidad se le pagó "la mitad" y "un pesimista", que se le debe "la mitad". "Abonan un poco menos de la mitad y nos deben un poco más de la mitad", ha precisado, antes de recalcar que el paso dado por el Gobierno, en todo caso, "acredita que no era verdad lo que se dijo de que no se podía pagar".

"Sí se puede", ha contrapuesto, antes de añadir que, ahora, "el engaño continúa" y "se mantiene la asfixia financiera" a la comunidad, aunque sea "reducida, minorada o aliviada". "Pero nos faltan más de 300 millones, ya que (los recursos de) IVA y Fondo de Cooperación Territorial no están en la transferencia. Seguimos en situación de emergencia", ha apostillado.

A renglón seguido, ha hecho una advertencia al "anticipar" que, si no se reciben todos los recursos, "ninguna comunidad podrá cumplir con los requisitos de consolidación fiscal". Por ello, ha manifestado que espera que el Ejecutivo central "tome en consideración" a Galicia y, en concreto, la necesidad de sufragar la sanidad, la educación y los servicios sociales.

"LAS MALAS NOTICIAS CONTINUARÁN"

"Espero que en las próximas semanas podamos cobrar el cien por cien de lo que se debe o las malas noticias continuarán", ha añadido Feijóo, muy crítico con lo que considera "un electoralismo infantil" del Gobierno de Sánchez que "no conduce a nada".

"Primero que no había deuda, luego sí pero no se podía pagar, luego sí se podía pagar, pero solo una parte... Nunca hasta ahora se había cuestionado la transferencia de los recursos a las comunidades por parte de ningún gobierno", ha zanjado.

"CONFLICTO CON LAS COMUNIDADES"

Preguntado acerca de si está de acuerdo en desligar las entregas a cuenta de los presupuestos para evitar este tipo de tensiones, Feijóo ha replicado que no solo está "de acuerdo" sino que se ha evidenciado que "el ordenamiento jurídico español ya lo permite" y se ha remitido al último informe de la Abogacía del Estado.

Dicho esto, ha insistido en que no solo están en juego las entregas a cuenta sino también una mensualidad del IVA. "¿Qué pasa, que no pagamos IVA en diciembre de 2017? La Administración central se quiere quedar con 13 mensualidades del IVA y nos dan 11 de 2017", ha censurado.

A renglón seguido, ha asegurado no entender "quién asesora" al Gobierno para "crear este conflicto con todas las comunidades" salvo a aquellas que tienen un sistema de cupo (País Vasco y Navarra). A su modo de ver, "ya bastantes tensiones hay en España" como para ahora "estar bloqueando también a los gobiernos autonómicos".

PRIORIDADES DE GASTO

Preguntado por la planificación de la Xunta en función de los recursos que reciba, Feijóo ha recordado que Galicia tiene un plan de contingencia desde el punto de vista financiero "para ir solicitando alguna línea de crédito que abrimos con las entidades financieras hasta un total de 530 millones aproximadamente".

"Si recibimos 330 millones, automáticamente, pues el plan de contingencia solo va a afectar a 200 millones. Por tanto, lo único que vamos a tener es menos gastos financieros por esa línea de crédito que no vamos a usar. Pero vamos a seguir con un agujero presupuestario, de gastos ejecutados por la Comunidad", ha explicado.

Feijóo ha ironizado con la convicción de Sánchez de que formará gobierno en diciembre y ha advertido de que las comunidades no pueden esperar para abonar las pagas extra o los fármacos. Precisamente, ha remarcado que las prioridades para destinar los 330 millones de euros que lleguen serán las nóminas y los medicamentos.

SIGUE SIN DESCARTAR IR A LOS TRIBUNALES

"Pagando eso ya estamos en déficit", ha continuado el jefe del Ejecutivo, quien ha reiterado que la Xunta mantiene las puertas abiertas a acudir a los tribunales, tal y como ya había apuntado.

"Siempre dijimos que no descartamos ninguna posibilidad. Si un ciudadano le debe a otro 100 y le paga 47 no significa que le perdone los 53 restantes. Es que además no es un dinero nuestro, de la Xunta o del PP, es un dinero de los gallegos, que pagaron el IVA en diciembre. Alguien confisca el dinero de las comunidades y se queda con el", ha argumentado.