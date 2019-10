Feijóo reivindica la "estabilidad" de Galicia frente a un Sánchez "pendiente de sus cálculos electorales"

Publicado 18/10/2019 20:07:11 CET

ARTEIXO (A CORUÑA), 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado la "estabilidad" de Galicia" frente a un gobierno socialista de Pedro Sánchez "pendiente de sus cálculos electorales", ha expuesto en un mitin en Arteixo (A Coruña).

En su intervención, Feijóo ha señalado que Galicia necesita un Gobierno central que dé "certezas" y que "no perjudique" a la industria y el empleo en Galicia. "Que pague sus deudas y que mantenga los compromisos con nuestra Comunidad", ha añadido.

En este sentido, se ha referido a los retrasos en la llegada del AVE a Galicia, a la negativa de Pedro Sánchez a abonar la totalidad de los 700 millones de euros a Galicia por la financiación autonómica, así como también a las decisiones que afectan al empleo de Alcoa y As Pontes.

Del mismo modo, el presidente de los populares gallegos ha advertido de las consecuencias de la inestabilidad política de España, así como las de un Gobierno, a su juicio, más centrado en la campaña electoral que en "las malas previsiones económicas".

"Es preocupante que no se actúe y que todo se pretenda relativizar", ha dicho sobre una posible desaceleración. Por otra parte, ha insistido en que España "no puede tropezar de nuevo con el no y la inacción".

De nuevo, el líder del PPdeG ha abogado por unir el voto en el Partido Popular, la única alternativa, según ha expuesto, para que cambie la situación de los últimos 16 meses, en los que para el presidente del PPdeG, Pedro Sánchez, en lugar de ejercer sus funciones como presidente del Gobierno, estuvo en campaña electoral.

PRESUPUESTOS DE LA XUNTA

Por otra parte, en su intervención, ha puesto la estabilidad de la Comunidad como la garantía de unos presupuestos para que Galicia siga creciendo y creando empleo y sea, según ha recalcado, la que más apoya a las familias de toda España.

Así, durante el mitin en Arteixo y después de participar en un encuentro con empresarios en Carballo, Feijóo ha destacado que las cuentas para 2020 aseguran una Galicia "más verde", a través de una transición ecológica "ordenada"; más "innovadora", con la apuesta por el emprendimiento y la investigación, y más "social". Son unos presupuestos "para hacer más Galicia", ha sentenciado a este respecto.