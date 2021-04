Feijóo remite al comité clínico de la próxima semana para que haya cambios y descarta abrir ya Galicia

Avanza que la reunión de este martes no incluirá modificaciones ni en el toque de queda ni horario de la hostelería

OURENSE / SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha remitido al comité clínico de la semana que viene para realizar una valoración global de la situación de Galicia y medir el impacto de los festivos de la Semana Santa en la incidencia epidemiológica por covid-19. De este modo, el comité clínico de este martes servirá para iniciar un estudio de la situación y ajustar los listados de los ayuntamientos, pero habrá que esperar al ciclo de la enfermedad, es decir, pasados unos diez días, para comprobar la situación.

Así lo ha expresado en una visita a Paderne de Allariz (Ourense) en el que ha indicado que los datos acreditan que Galicia se encuentra en un "momento de estabilidad" en la incidencia a 14 días, "incluso bajando", y en un momento también de "estabilidad" en la situación a siete días, lo que es un indicador adelantado para saber lo que puede ocurrir la semana que viene.

Con todo, todavía no se conocen los efectos de la movilidad de los últimos cuatro días y de la mayor interacción social, por lo que Feijóo ha explicado que hasta finales o principios de la semana que viene habrá que esperar para conocer la fotografía que dejan los festivos en Galicia.

El presidente autonómico avanzó, eso sí, que hasta el martes de la semana que viene "no hay ninguna decisión importante" encima de la mesa. De esta manera, se prevé un ajuste de los ayuntamientos que entran o salen en los distintos niveles de restricciones, pero "no va a haber decisiones de ampliación de toque de queda", como justo este lunes defendió el PSdeG en el caso de que lo permitan los datos epidemiológicos, o de la hostelería.

TAMPOCO EL CIERRE PERIMETRAL

"A partir del 13 de abril, empezaremos a evaluar si es posible alguna mejora, tanto del toque de queda, como de horario de la hostelería, pero eso no depende más de los datos que vayamos acumulando esta semana, como de balance definitivo de las interacciones de Semana Santa", ha expuesto.

También sobre la apertura de Galicia, y tras indicar que el calendario gallego "no es político" sino clínico con respecto a la pandemia, ha señalado que hasta la semana que viene tampoco está previsto que la Xunta tome decisiones de calado, lo cual incluye el cierre perimetral de la comunidad también --que concluiría el 9 de abril--.

"Hasta el 12 o 13 de abril no vamos a tomar decisiones al respecto, entendemos que no tenemos todos los datos de Semana Santa computados", ha aseverado Feijóo, quien ha manifestado que desconoce a qué obedece el hecho de que el Gobierno decidiese la obligatoriedad, como mínimo, del cierre perimetral hasta el 9 de abril para todas las comunidades, pese a que hasta que pasan unos ocho o diez días no hay un "balance completo, sólido y fino del impacto sanitario".

"ESTA SEMANA NO HAY CAMBIOS"

"Esta semana no hay cambios y la semana que viene, el comité clínico y el conselleiro y el Sergas, con el mismo criterio de prudencia, valorarán y harán público cualquier cambio", ha señalado Feijóo, quien ha dicho que "pueden ser cambios para abrir o para ajustar zonas si los datos arrojan en algunas zonas que sean malos o hay alguna tensión en alguna zona al alza".

El presidente autonómico ha insistido en que la media de Galicia "de momento es estable", la "segunda o tercera mejor de España", al igual que en ocupación UCI está "entre las mejores posiciones de España". "Estamos en una situación de estabilidad", ha dicho Feijóo, en "moderado optimismo".

En su exposición, Feijóo ha constatado que hasta este domingo, los datos disponibles eran de "estabilidad", pero que hay que esperar para saber si Galicia registra "algún repunte o incidencia y si puede estar ante una cuarta ola". "Vamos a seguir tomando decisiones en función de los datos e incidencias acumuladas", ha apuntado Feijóo, que aunque los datos son "optimistas" con una situación "similar" a la que había antes de iniciar este periodo vacacional, hay que estudiar todavía las consecuencias de la movilidad de los últimos días.

"Y por consiguiente, vamos a ver si somos capaces de que Galicia se libre de una cuarta ola como parece ser que están inmersos algunos territorios nacionales y algunos países de la UE", ha sentenciado Feijóo.

También se ha pronunciado al respecto este lunes el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda. Preguntado sobre el impacto de la movilidad durante la Semana Santa en un acto en Arzúa (A Coruña), se ha limitado a trasladar que el comité clínico que asesora al Ejecutivo hará "un primer balance" en su reunión de este martes.

En todo caso, ha precisado que "habrá que esperar una semana o dos" para comprobar la evolución de la pandemia y hacer un balance que, espera, "sea positivo". No en vano, ha subrayado que "si las cifras siguen mejorando" también, paulatinamente, se irá recuperando "normalidad" en la vida diaria.

Su "sensación", ha dicho es que "hubo movimiento interior" y que "la gente está cada vez más concienciada" con actuar conforme las medidas de prevención fijadas para frenar el virus. Con todo, ha reconocido que "también hubo incumplimientos" y ha agradecido el trabajo hecho a las fuerzas y cuerpos de seguridad en los controles.