Feijóo resume el "sanchismo" en "corrupción, machismo e incompetencia" y avanza una auditoría de lo "saqueado"

El presidente del Partido Popular y candidato a las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo, durante un mitin para la campaña electoral del 29N, a 14 de noviembre de 2026, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). El acto político cuenta c - Álvaro Ballesteros - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a La Moncloa, Alberto Núñez Feijóo, se ha reivindicado este sábado como "gestor" desde Galicia, donde dirigió la Xunta durante 13 años, al tiempo que ha cargado con dureza contra los "ocho años" del "sanchismo" en el Gobierno, que ha resumido "en un ministerio, el de Transportes". "De Ábalos a Puente y siempre Sánchez. Corrupción, machismo, incompetencia y soberbia. Se acabó el resumen", ha esgrimido.

En el que será el mitin central del PP Galicia y, salvo sorpresa, el único protagonizado por Feijóo en la comunidad, ante "más de 8.000 personas", el aspirante popular a presidir el Gobierno de España ha situado el accidente de Urda, en el que murieron 69 personas, como telón de fondo para tildar de "vergüenza" la gestión de Sánchez que, ha dicho, ha "costado dinero a los españoles y también ha costado vidas".

"Ellos montan campañas para que la gente se olvide. Los españoles no vamos a olvidar y queremos que no vuelva a pasar", ha sentenciado, en un mitin en el que ha ocupado un lugar destacado entre el público Ana Pastor, quien era ministra de Fomento, bajo el mandato de Mariano Rajoy, cuando se produjo el accidente ferroviario de Angrois, en Santiago, con 80 víctimas mortales.

Lo ha manifestado antes de garantizar que, si el gobierna, "no volverá a haber corrupción y en el Gobierno de España habrá limpieza. "El primer Consejo de Ministros arrancará con una auditoría de lo que han tocado y saqueado", ha avanzado, antes de proclamar que tampoco habrá "indultos para corruptos".

"EL CAMBIO ES DECENCIA"

"Quien haya robado, lo pagará. Todo se sabrá. Todo tendrá consecuencias y no habrá impunidad. El cambio es decencia. Y no volverá haber machismo en los despachos del Gobierno", ha garantizado, antes de afear que los socialistas "pagaron con dinero público a mujeres" a las que trataban "como mercancía".

Feijóo también ha acusado a los integrantes del Gobierno de "exponer a las mujeres a los agresores, excarcelando a los violadores y a centenares de hombres condenados por abusos sexuales". "Y no volverá a haber chapuzas con las pulseras antimaltrato", ha sumado, antes de lamentar que "el sanchismo haya dejado entrar en este país a miles de hombres que no respetan a las mujeres, ni al colectivo LGTBI".

Con el trasfondo de la polémica sobre el Ministerio de Vivienda, el líder popular ha ratificado el compromiso de que las políticas de este ámbito las situará dentro de una Vicepresidencia. "Pero lo importante", ha agregado, es que impulsará desde la Moncloa, la construcción de "un millón" de hogares.

"UN GOBIERNO A LA ALTURA, QUE TE SIRVA Y NO TE ROBE"

En su intervención, ha prometido conformar un Gobierno "a la altura". "Que te sirva y no te robe mientras te estás partiendo la espalda", ha dicho el jefe de filas popular, quien también ha insistido en la idea de que él ve necesario el "esfuerzo", pero ha aludido a los impuestos y a que el Ejecutivo debe "corresponder"

"Corresponder el esfuerzo es que el dinero vuelva a tu bolsillo", ha resumido y ha defendido, en un contexto preelectoral marcado por la subida de Vox en el bloque de la derecha, la necesidad de contar con los inmigrantes que se "integren".

CONTAR CON LOS INMIGRANTES Y APOYO A UNA "VENEZUELA LIBRE"

Su compromiso es, ha dicho, un Gobierno "a la altura" que "cuente" con "los venezolanos, los peruanos y los ecuatorianos". "Con todos los que viven en paz, que cumplen las leyes y que se integran en nuestro país", ha dicho.

"¡Viva Venezuela libre!", ha proclamado, también en el transcurso del mitin, el líder popular, quien ha recordado el apoyo del PP a María Corina Machado.