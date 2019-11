Feijóo ve "revelador" que Adif "no dé plazos" del AVE: "La Xunta tiene la razón y no se cumplirán"

Actualizado 07/11/2019 15:30:43 CET

Hace hincapié en que "en el mapa de Adif ni siquiera aparecen algunas líneas" y concluye que, según esa planificación, "no se van a hacer"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado "revelador" que la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, "no quisiera dar plazos" sobre el AVE a Galicia antes de concluir que "la Xunta lamentablemente tiene la razón: no se cumplirán los plazos de finalización de obras, puesta en servicio de los trenes y compra de billetes".

Preguntado acerca de las declaraciones de Pardo de Vera, quien aseguró este miércoles que las obras de la alta velocidad gallega "van en plazo" y "a todo ritmo", Feijóo ha replicado que "no duda ni de la buena voluntad ni de la capacidad gestora" de la presidenta de Adif, pero le parece "especialmente revelador que no quiera dar plazos ni siquiera en una reunión en Galicia y a horas de votar".

De hecho, ha asegurado que tiene "buen concepto" de esta directiva, que trabajó con este y el anterior Ejecutivo. "Y los plazos son los mismos", ha remarcado, para reiterar que, cuando una directiva "con experiencia y capacidad" no quiere "dar la fecha" en la que los trenes estarán operativos es "claramente revelador".

"La Xunta lamentablemente tiene la razón: no se cumplirán los plazos de finalización de obras, puesta en servicio de trenes y compra de billetes. Esto es todo lo que puedo decir respetando la capacidad y buena voluntad de Adif", ha sentenciado Feijóo.

Y es que, un par de semanas atrás, el presidente gallego se hizo eco de un informe autonómico elaborado por técnicos de la Xunta que sostenía que es "inviable" que los gallegos viajen en AVE en 2019 y en 2020. El compromiso adquirido que recalcó entonces es que las obras finalizasen en 2019 y se pudieran comprar billetes el año que viene.

"VERDAD Y MENTIRA, CONCEPTOS ANTAGÓNICOS"

"Si Adif no sabe cuándo se van a poner en servicio los trenes, ¿a quién preguntamos? Si Adif no sabe cuando acaban las obras, ¿a quién preguntamos? ¿De quién es la responsabilidad de que funcione la seguridad más que de Adif?", se ha preguntado Feijóo, quien también ha incidido en que "en el mapa" expuesto por Adif "ni siquiera aparecen algunas líneas de Galicia".

"Hay dos líneas que desaparecen de la planificación de Adif", ha recalcado, antes de proclamar que "verdad y mentira son conceptos antagónicos". "Y aunque en la política española lamentablemente no importa, mientras yo me dedique a la política sí que me importa y la verdad debe prevalecer", ha apostillado.

En este sentido, ha concluido que, tras la comparecencia de la pasada jornada, quedan en evidencia "dos verdades": que Adif "no sabe o no quiere decir" cuándo funcionarán los trenes y que, según su planificación, "hay líneas que no se van a hacer en Galicia".