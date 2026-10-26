Feijóo volverá a Galicia por segundo fin de semana consecutivo en precampaña: el sábado recalará en A Coruña

Feijóo y Rueda en un acto del pasado fin de semana. - Adrián Irago - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, volverá a Galicia por segundo fin de semana consecutivo y tiene previsto participar en "un gran acto de precampaña" en la ciudad de A Coruña.

Así lo han confirmado los populares, que ya han difundido en redes sociales el cartel que certifica que Feijóo regresará a su comunidad de origen el próximo fin de semana.

La previsión es que participe en un acto en el que estará acompañado del líder del PPdeG, Alfonso Rueda, y del candidato popular a la Alcaldía de A Coruña, Miguel Lorenzo.

El acto político se celebrará en el mediodía del sábado en ExpoCoruña.