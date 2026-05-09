Fene sale a la calle para reivindicar un ferrocarril "digno" para la comarca

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 May. (EUROPA PRESS) -
Fene ha acogido este sábado una nueva concentración por el ferrocarril. Bajo el lema 'Polo dereito ao tren: o tren que está por vir e non chega', decenas de personas se han manifestado para denunciar infraestructuras deficientes y escasez de servicios.
La manifestación, que ha recorrido algunas de las calles del municipio coruñés desde el apeadero de Perlío hasta el Ayuntamiento, fue convocada por el Foro Cidadán polo Ferrocarril.
En el comunicado leído este sábado, además de las reivindicaciones, avanzan que no dejarán de llevar a cabo actuaciones hasta conseguir un "servicio digno".