Ferreiro ve con "desazón" la situación de En Marea y apela a "reconducir" el conflicto para celebrar las primarias

Publicado 11/12/2018 13:14:45 CET

A CORUÑA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, ha admitido que la situación de En Marea --tras la suspensión de las primarias y la confirmación de que hubo "entradas de personas no autorizadas" al censo-- le provoca "desazón". En este contexto, ha apelado a "reconducir" la situación "cuanto antes" para celebrar las primarias.

A preguntas de los periodistas, coincidiendo con su participación en unas jornadas sobre el futuro y presente de Alcoa, ha lamentado que desde En Marea se esté dando "una imagen que no es la correcta".

"Todas las personas que en su momento apostaron o quieren seguir apostando por En Marea necesitan un espacio político claro", ha dicho reivindicando unos principios que respondan al "espíritu fundacional" del partido instrumental para ser "una herramienta para el cambio en Galicia".

Por ello, ha reconocido que "todas las noticias de luchas y problemas internos no son positivas". "No interesan a la gente", ha insistido Ferreiro recordando que no es "para lo que la gente se acercó a En Marea".

En la misma línea, y después de que el representante legal de En Marea ante la Agencia Española de Protección de Datos y portavoz de la coordinadora, Gonzalo Rodríguez, trasladase este lunes que los informes encargados tras la suspensión de las primarias certifican que hubo "entradas de personas no autorizadas" al censo, el alcalde herculino ha trasladado su confianza en que "la situación se pueda reconducir" para celebrar, finalmente, las primarias.