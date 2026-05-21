Ferrol en Común, Sumar, Anova, EU y Podemos anuncian una candidatura única en Ferrol para las municipales de 2027

Ferrol en Común, EU, Sumar, Anova y Podemos anuncian una candidatura única - FEC

FERROL, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Ferrol en Común, Sumar, Anova, Esquerda Unida y Podemos han anunciado este jueves que presentarán una candidatura única en la ciudad departamental para las elecciones locales de 2027.

Así lo han anunciado en la plaza de la Alameda del Cantón, donde el portavoz de Ferrol en Común y exalcalde de la ciudad, Jorge Suárez, ha celebrado que se trata de una alianza "histórica" por agrupar a todas las organizaciones "de la izquierda transformadora".

"Ferrol necesita un cambio político y social", ha defendido Jorge Suárez ante los medios, acompañado por la edil local, Nerea P. Carballeira.

Así, el exregidor ha subrayado que la mejora socioeconómica que vive la ciudad "no se está acompañando de políticas públicas transformadoras" y ha reivindicado que "la unión de todos los que estamos aquí dará un gobierno de izquierdas".

La coalición, que aún debe definir su candidatura, su fórmula jurídica y los plazos internos, se presenta como una "unidad sólida" que pretende abrir un nuevo capítulo tras los desencuentros del pasado.

"Las disputas del pasado se han cerrado. Hemos aprendido de nuestros errores y ahora toca mirar al futuro", ha prometido Suárez, que no ha descartado encabezar la lista, insistiendo en que "el candidato o candidata debe ser decidido por asambleas" y que ahora "toca hablar más de propuestas que de personas".

HOJA DE RUTA

La hoja de ruta prevé que durante el otoño se concluya el proceso de elección de la candidatura, para iniciar 2027 "con toda la fuerza pública".

El objetivo, según ha señalado Suárez, es "ser la primera fuerza de izquierdas dentro de una mayoría de izquierdas" y gobernar, replicando el escenario de 2015, cuando Ferrol en Común logró la alcaldía. "Las mayorías en Ferrol se deciden por centenares de votos. El resultado de 2015 no es inviable", ha aseverado.

Por su parte, Nerea P. Carballeira ha puesto el foco en las políticas sociales, feministas, ecologistas y migratorias. Ha criticado que, con el Partido Popular al frente del Ayuntamiento, no se han visto "políticas de feminismo o migración" y ha puesto como ejemplo la falta de una pancarta contra el racismo aprobada en una moción. "Las personas tienen que volver a ser escuchadas en necesidades como la vivienda o la juventud", ha reivindicado.

La nueva alianza se presenta como "una alternativa solvente" frente al avance de la derecha y la ultraderecha y afirma confía en que la marca Ferrol en Común, "reconocible y consolidada tras 11 años", sea el paraguas que aglutine el voto del cambio. "Tenemos la fuerza para aspirar a todo", ha concluido Suárez.