El Festival Noroeste, que se celebrará del 5 al 8 de agosto en A Coruña, presenta su programación por días - FESTIVAL NOROESTE ESTRELLA GALICIA

A CORUÑA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El XXXIX Festival Noroeste Estrella Galicia ha presentado su programación por días y escenarios. En total, serán 7 las ubicaciones repartidas por toda la ciudad de A Coruña: Campo da Leña, plaza de Azcárraga, plaza de María Pita, Santa Margarida, Castelo de San Antón, O Portiño y la playa de Riazor.

Del 5 al 8 de agosto serán más de 40 conciertos de estilos diversos como el rock, música africana, pop, electrónica, folk, jazz, rythm&blues, post-punk o flamenco en una edición en la que más de la mitad de las bandas serán gallegas.

De este modo, el 5 de agosto, se podrá disfrutar de Law, David Regueiro Trío ft. Pablo Castaño, Pamela Rodríguez y Fantastic Negrito en Azcárraga; Colorado, Greasy Belly, Agoraphobia, Frankie and the Witch Fingers en el Campo da Leña; Freestyle People ft. Gallos del Norte, Orquesta Invisible, Catuxa Salom y Bongeziwe Mabandla en Santa Margarida; Anna Andreu en el Castillo de San Antón y Ángel Stanich, Dorian, Familia Caamagno y la Orquestra do Quince en la Plaza de María Pita.

El 6 de agosto actuarán Apolo18, MFC Chicken, La Perra Blanco y Moura en Azcárraga; Mar de Fondo, MEU, Tsunami Arise y Ruxe Ruxe en el Campo da Leña; Banda DiversidArte ft. Silvia Penide & La Sophie Simonds Band, Mounqup, Xosé Lois Romero & Aliboria y Mari Froes en el parque de Santa Margarida; Ana Lua Caiano en el Castillo de San Antón y Vicente Calderón, Yerai Cortés y Zënzar en la Plaza de María Pita.

Abirán los conciertos de la playa de Riazor de este año Crowded, Bala, Sprints y Rusowsky el viernes 7 de agosto. Para el sábado 8 de agosto, será el turno de Sés, Echo & The Bunnymen y Bomba Estéreo en Riazor.

Se incorporan a las confirmaciones de los conciertos los deejays del escenario de O Portiño DJMIL, el viernes 7 de agosto; Sofie Peries y Saya DJ el sábado 8 de agosto; y REY DJ, La Yaya DJ y Monkey Mambo Club el domingo 9 de agosto.

En lo referido a las artes escénicas, los Jardines de Méndez Núñez acogerán los del 'Noroestiño', pensados para público familiar, del 6 al 9 de agosto. El parque de Santa Margarida volverá a ser el escenario que cierre una edición más del Festival Noroeste Estrella Galicia, con el espectáculo 'Amoriños' que ofrecerán Xosé A. Touriñán y David Perdomo el domingo 9 de agosto.

La alcaldesa, Inés Rey, ha destacado qel carácter especial del Festival Noroeste Estrella Galicia. "Una cita que sentimos muy nuestra y que, cada año, reúne a artistas internacionales y locales para disfrutar de un fstival único y referencial en toda Europa", ha señalado.