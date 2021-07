El festival Noroeste requerirá una reserva previa para acceder a los conciertos, que se celebrarán en cuatro recintos

A CORUÑA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El festival Noroeste Estrella Galicia, que tendrá lugar entre el 6 y el 8 de agosto en A Coruña, requerirá una reserva previa para acceder a los cuatro recintos que acogerán los conciertos, aunque las entradas serán gratuitas.

Según ha trasladado la organización del evento, las localidades podrán reservarse a partir del próximo viernes, 30 de julio, en la página web del festival y serán nominativas. Además, será necesario realizar una reserva independiente para cada uno de los 25 conciertos previstos.

Las entradas no permitirán reservar un asiento, por lo que la ocupación se determinará por orden de llegada. Asimismo, el público deberá permanecer sentado en su silla durante la celebración de los espectáculos.

En concreto, las actuaciones tendrán lugar en cuatro espacios, Nonito Pereira-María Pita, con capacidad para 800 personas, Campo da Leña, donde el aforo estará limitado a 100 asistentes; y Jaime Manso-Parque de Santa Margarita y Parque Europa, en los que se podrán congregar 400.

El cartel de la edición número 34 del festival incluye a Zahara, Alice Wonder, Mujeres, Triángulo de Amor Bizarro, Baiuca, Javiera Mena, Rulo e a Contrabanda, Marlango, Mad Martin Trío y Os Zigarros. Del mismo modo, actuarán The Soul Jacket, Bastards on Parade, Cimafunk, DL Brando, Morgane JI, Sound Sisters, Lina & Raül Refree, Combo Paradiso, Bush Doctors, Bala, Ptazeta, Ataque Escampe, Tito Ramírez, Chasis y Víctor Coyote.